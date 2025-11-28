शराब के लिए नाबालिग बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला, सोनभद्र में दोषी पिता को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। करीब साढ़े पांच वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से काटकर नाबालिग बेटे की नृशंस हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी लल्लू केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनिता पत्नी लल्लू केवट निवासी नौटोलिया कोटा थाना चोपन ने आठ अप्रैल 2020 को थानाध्यक्ष चोपन को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसका पति शराब पीने का आदी है। घर में जो भी अनाज रखती है उसे बेचकर शराब पी जाता है। वह और उसका 15 वर्षीय बेटा राकेश इसका विरोध करते थे, जिसकी वजह से पति रंजिश रखता था।

आठ अप्रैल 2020 को सुबह छह बजे बेटा राकेश व बेटी निशा महुआ बीनकर घर आए और सो गए। वह भी बाहर निकली थी तभी सुबह आठ बजे उसकी बेटी निशा चिल्लाते हुए आयी और बताई कि राकेश की कुल्हाड़ी से पिताजी ने गर्दन काट दिया है।