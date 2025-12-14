सोनांचल में लैंड जिहाद, जनजातीय महिला से शादी के बहाने बाहरी मुस्लिमों को बसाया जा रहा गांव में

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोनांचल क्षेत्र में लैंड जिहाद की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। यहाँ जनजाति की युवतियों और महिलाओं को फंसा कर विवाह करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही उनकी जमीनों की खरीदारी भी की जा रही है। इसके अलावा, बाहरी मुस्लिम समुदाय के लोगों को गांवों में बसाने का काम भी हो रहा है।

दुद्धी कोतवाली पुलिस ने इस संदर्भ में बघाड़ू गांव के निवासी बहादुर अली, नसीम उद्दीन, अजमत अली, रजिया पनिका और अमवार गांव के अब्दुल सुभान के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और दलित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

बीते द‍िनों बघाड़ू गांव की निवासी रेनू कुमारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह अनुसूचित जनजाति की गरीब लड़की है। उसके पिता मनोज दिव्यांग हैं और भूजा बेचते हैं, जबकि उसकी मां शीला देवी मेहनत-मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करती हैं। रेनु ने आरोप लगाया कि उसके गांव के बहादुर अली, नसीम उद्दीन, अजमत अली, रजिया पनिका और अमवार निवासी अब्दुल सुभान उसके घर पर बार-बार आकर उसके परिवार को प्रलोभन देकर मुस्लिम धर्म में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं।

आरोपितों ने रेनू और उसकी बहनों को यह कहकर प्रलोभित किया कि यदि वे उनके बेटों से शादी कर लें, तो उन्हें समृद्धि का आश्वासन दिया जाएगा। वे कहते हैं, "हम तुम्हें माला माल कर देंगे, अच्छा घर बनवाकर देंगे, ताकि तुम अच्छा जीवन यापन कर सको।" जब रेनू और उसकी बहनों ने इन प्रस्तावों को ठुकराया, तो आरोपितों ने परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी। रेनू ने यह भी बताया कि जब वह भाऊराव देवरस डिग्री कॉलेज दुद्धी पढ़ने जाती है, तो आरोपित उसे रास्ते में छेड़ते हैं और पकड़कर बैठाने की कोशिश करते हैं।

बहादुर अली, जो गरीब और आदिवासी लोगों की जमीन खरीदकर बाहरी मुसलमानों को बसाने का काम कर रहा है, उसने आदिवासी महिला रजिया पनिका से विवाह कर उसके नाम पर और उसके भाई बंदिका के नाम पर कई जमीनें खरीद रखी हैं। यह एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है। दुद्धी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नंदलाल ने बताया कि हाल ही में उन्होंने जिले के राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि जनपद सोनभद्र के ग्राम बघाड़ू और आसपास के क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन को बाहरी मुसलमानों द्वारा अवैध रूप से खरीदा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों में इन गांवों में बाहरी मुस्लिम परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

जिलाध्यक्ष नंदलाल ने यह भी कहा कि दुद्धी उप जिलाधिकारी द्वारा धारा 80 के तहत भूमि विक्रय किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने 31 लोगों की रजिस्ट्री की प्रतियों को प्रार्थना पत्र के साथ संकलित किया है और संबंधित संपत्तियों की विस्तृत जांच कराने की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।