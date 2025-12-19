सोनभद्र में आभूषण की ठगी का आरोपित राजस्थान से गिरफ्तार, AI से फोटो बनाकर युवती को करता था ब्लैकमेल

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एक युवक ने इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप कर युवती की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित फोटो तैयार किया। उससे ब्लैकमेल कर आभूषण ठग लिया। साइबर थाना पुलिस ने आरोपित युवक राजस्थान जयपुर के सांगानेर निवासी वाशिम खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे करीम नगर जयपुर से पकड़ा। आरोपित से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसका चालान कर दिया।

जनपद के एक व्यक्ति ने साइबर थाना पुलिस को तहरीर दिया था कि एक व्यक्ति ने उसकी पुत्री से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। दोस्ती गहरी करने के बाद उसकी फोटो ली। फिर एआई से उसकी फोटो तैयार कर उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने युवती से शादी के लिए रखे आभूषण को मंगवाया और फिर उसे लेकर चला गया।

साइबर थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। साइबर क्राइम थाना के निरीक्षक डीके चौधरी के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित वाशिम खां को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के पास से उत्पीड़न में प्रयुक्त एप्पल मोबाइल, अन्य मोबाइल बरामद किया है।