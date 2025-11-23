इंडिका कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा, कार सवार सुरक्षित
एक इंडिका कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और पूरी तरह से जल गई। एक व्यवसायी की सतर्कता के कारण कार सवार बाल-बाल बच गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के वाराणसी -शक्ति नगर मुख्य राजमार्ग मार्ग स्थित सलखन बाजार के पास रविवार की अलसुबह घने कोहरे में तकरीबन पांच बजे भोर में अचानक शॉर्ट सर्किट से कार जल गई।
इंडिका कार संख्या यूपी 64 वाई/70 35 चलते हुए बर्निंग कार बन गयी। दुकान की सफाई व पानी से धुलाई कर रहे सलखन निवासी व्यवसायी पप्पू ने सूझबूझ का परिचय देते तत्परता दिखाते हुए जलती कार पर पाइप से पानी का छिड़काव करने लगे।
थोड़ी देर बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। कार का अगला हिस्सा जलकर नष्ट हो गया है। इंडिका कार में सवार महिला और पुरुष को सुरक्षित बाल-बाल बचाया जा सका।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।