इंडिका कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा, कार सवार सुरक्षित

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के वाराणसी -शक्ति नगर मुख्य राजमार्ग मार्ग स्थित सलखन बाजार के पास रविवार की अलसुबह घने कोहरे में तकरीबन पांच बजे भोर में अचानक शॉर्ट सर्किट से कार जल गई।

इंडिका कार संख्या यूपी 64 वाई/70 35 चलते हुए बर्निंग कार बन गयी। दुकान की सफाई व पानी से धुलाई कर रहे सलखन निवासी व्यवसायी पप्पू ने सूझबूझ का परिचय देते तत्परता दिखाते हुए जलती कार पर पाइप से पानी का छिड़काव करने लगे।