Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनभद्र में बारिश ने डुबोई किसानों की मेहनत, धान की फसल बर्बाद

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    सोनभद्र में लगातार बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से कटाई मुश्किल हो गई है और फसल सड़ने का डर है। कृषि विभाग के अनुसार, उत्पादन में 15-20% तक की गिरावट आ सकती है। किसानों को अब मौसम खुलने और प्रशासन से मदद मिलने का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सोमवार की शाम से जनपद में शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी जारी रही। 

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बार‍िश ने क‍िसानों के सामने दोबारा संकट खड़ा कर द‍िया है। सोमवार की शाम से जनपद में शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी जारी रही। बारिश से इस बार धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर जाने से धान की बालियां झुक गई हैं और कटाई में दिक्कतें आने लगी हैं। कई इलाकों में खेत जलमग्न होने से तैयार फसल सड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसानों का कहना है कि लंबे समय से फसल तैयार थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे कटाई और मंडियों तक परिवहन दोनों पर असर पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में कीचड़ और जलभराव से मशीनें खेतों में नहीं उतर पा रही है। उप कृषि निदेशक अमीत कुमार चौबे ने बताया कि यह बारिश धान की गुणवत्ता पर असर डालेगा।

    उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट संभव है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह स्थिति गंभीर है, क्योंकि उनकी मेहनत और लागत दोनों दांव पर हैं। कहा कि जल्द ही बारिश से शुरू हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा, ताकि राहत और मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके। किसानों की उम्मीद अब मौसम के जल्द सुधरने और प्रशासन से मदद मिलने पर टिकी है।