सोनभद्र में बारिश ने डुबोई किसानों की मेहनत, धान की फसल बर्बाद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बार‍िश ने क‍िसानों के सामने दोबारा संकट खड़ा कर द‍िया है। सोमवार की शाम से जनपद में शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी जारी रही। बारिश से इस बार धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर जाने से धान की बालियां झुक गई हैं और कटाई में दिक्कतें आने लगी हैं। कई इलाकों में खेत जलमग्न होने से तैयार फसल सड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं।

किसानों का कहना है कि लंबे समय से फसल तैयार थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे कटाई और मंडियों तक परिवहन दोनों पर असर पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में कीचड़ और जलभराव से मशीनें खेतों में नहीं उतर पा रही है। उप कृषि निदेशक अमीत कुमार चौबे ने बताया कि यह बारिश धान की गुणवत्ता पर असर डालेगा।