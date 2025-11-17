Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में हेड कॉन्‍सटेबल की बैडमिंटन खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    सोनभद्र के बभनी थाने में हेड कांस्टेबल विशाल यादव की बैडमिंटन खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रविवार को हुई इस घटना के बाद उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। विशाल यादव गाजीपुर के रहने वाले थे। पुलिस विभाग और उनके परिवार में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

     हेड कॉन्स्टेबल विशाल यादव की बैडमिंटन खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, बभनी (सोनभद्र)। थाना में तैनात एक हेड कॉन्स्टेबल की बैडमिंटन खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रविवार को हुई इस घटना के बाद उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल विशाल यादव (48 वर्ष) रविवार को बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी पहुंचाया। बभनी में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।

    वहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल भेजा गया। रविवार रात इलाज के दौरान 1997 बैच के सिपाही विशाल यादव की मृत्यु हो गई। विशाल यादव गाजीपुर के रहने वाले थे और स्वर्गीय बालरूप यादव के पुत्र थे। 

    उनके परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं। बभनी थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि विशाल यादव को बचाने के पूरे प्रयास किए गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।