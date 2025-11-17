जागरण संवाददाता, बभनी (सोनभद्र)। थाना में तैनात एक हेड कॉन्स्टेबल की बैडमिंटन खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रविवार को हुई इस घटना के बाद उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल विशाल यादव (48 वर्ष) रविवार को बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी पहुंचाया। बभनी में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।

वहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल भेजा गया। रविवार रात इलाज के दौरान 1997 बैच के सिपाही विशाल यादव की मृत्यु हो गई। विशाल यादव गाजीपुर के रहने वाले थे और स्वर्गीय बालरूप यादव के पुत्र थे।