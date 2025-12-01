साइबर ठगी का पर्दाफाश: हरियाणा पुलिस ने 50 लाख के आरोपी को दबोचा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। हरियाणा के रोहतक जिला की साइबर पुलिस टीम ने 50 लाख रुपये के साइबर फ्राड के आरोप में राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ऊंचडीह गांव निवासी मृत्युंजय पांडेय को हिरासत में लिया है।

सोमवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे वहां की रोहतक पुलिस राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस के साथ कलेक्ट्रेट मोड़ के पास स्थित एक होटल के सामने के मकान में पहुंची। वहां से पुलिस ने मृत्युंजय को हिरासत में लिया।

मकान से मोबाइल, लैपटाप, डिजिटल डिवाइड बरामद किया और सामान समेत आरोपित को साथ लेकर लौट गई। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि ऊंचडीह निवासी मृत्युंजय के खाते में डिजिटल अरेस्ट का करीब 50 लाख रुपये एक माह पूर्व आया था।