सोनभद्र में छात्राओं ने जानी पुलिस लाइन की गतिविधियां, पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। “मिशन शक्ति 5.0” एवं “यातायात माह” के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी यातायात/मिशन शक्ति नोडल अधिकारी डा. चारू द्विवेदी द्वारा छात्राओं को पुलिस लाइन चुर्क सोनभद्र का भ्रमण कराया गया।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति 5.0 के तहत मंगलवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उरमौरा राबर्ट्सगंज की कक्षा छह, सात एवं आठवीं की छात्राओं ने पुलिस लाइन की गतिविधियों को जाना।

इस दौरान छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों, यातायात नियमों एवं साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में पम्पलेट वितरीत कर, विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें आत्मरक्षा के बुनियादी गुर सिखाए गए तथा हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 1930, एवं 112 की उपयोगिता बताई गई ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में शीघ्र सहायता प्राप्त कर सकें।