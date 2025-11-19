Language
    यूपी के किसानों को फ्री में मिले 20 क्विंटल गेहूं के बीज, अब आर्थिक बोझ होगा कम

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:50 PM (IST)

    सोनभद्र के धनखोर गांव में कृषि विज्ञान केंद्र ने 80 किसानों को 20 क्विंटल गेहूं के बीज मुफ्त में बांटे। बभनी और म्योरपुर ब्लॉक के किसानों को रबी सीजन की बुवाई के लिए यह सहयोग दिया गया। विशेषज्ञों ने आधुनिक कृषि तकनीकों और उचित सिंचाई पर जानकारी दी, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा। किसानों ने इस पहल को सराहा।

    जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (सोनभद्र)। धनखोर गांव में बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से 80 किसानों को 20 क्विंटल गेहूं के बीज का निश्शुल्क बांटा गया। बभनी ब्लाक के मचबंधवा तथा म्योरपुर ब्लाक के चांगा और खैरटिया के किसान लाभान्वित हुए। निश्शुल्क बीज वितरण का उद्देश्य किसानों को रबी सीजन की बुवाई में सहयोग देना और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

    कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र से डा. संजीव राव और अंसारी उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को उन्नत किस्म के गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराते हुए आधुनिक कृषि तकनीकों, समय से बुवाई, संतुलित खाद उपयोग तथा उचित सिंचाई पद्धति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

    विशेषज्ञों ने कहा कि निश्शुल्क बीज वितरण से किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा और बेहतर उत्पादन की संभावना बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान मचबंधवा राम रतन, रमेश, कैलाश, बेचैन राम तथा मधुबन ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान गोपाल सिंह समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे खेती सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम बताया।