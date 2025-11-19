यूपी के किसानों को फ्री में मिले 20 क्विंटल गेहूं के बीज, अब आर्थिक बोझ होगा कम

जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (सोनभद्र)। धनखोर गांव में बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से 80 किसानों को 20 क्विंटल गेहूं के बीज का निश्शुल्क बांटा गया। बभनी ब्लाक के मचबंधवा तथा म्योरपुर ब्लाक के चांगा और खैरटिया के किसान लाभान्वित हुए। निश्शुल्क बीज वितरण का उद्देश्य किसानों को रबी सीजन की बुवाई में सहयोग देना और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र से डा. संजीव राव और अंसारी उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को उन्नत किस्म के गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराते हुए आधुनिक कृषि तकनीकों, समय से बुवाई, संतुलित खाद उपयोग तथा उचित सिंचाई पद्धति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।