कफ सीरप मामले में गिरफ्तार पांच आरोपी सोनभद्र कोर्ट में हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिली

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जनपद पुलिस ने कफ सीरप की तस्करी के आरोप में गाजियाबाद में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपितों को सोमवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने सभी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

पुलिस ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला के जरवा जतारा निवासी सुशील यादव, गाजियाबाद के इंद्रापुरम ट्रांस हिंडन निवासी सौरभ त्यागी, मधुबन बापू धाम नगर निवासी संतोष भड़ाना, भट्टा चौक निवासी शादाब और इंद्रापुर निवासी शिवकांत उर्फ शिव को कोर्ट में पेश किया था। जनपद पुलिस ने आरोपितों से गहन पूछताछ करेगी।

उनसे रिमांड अवधि में नेटवर्क, सप्लाई चैन, स्टाकिस्ट व फंडिंग से जुड़े पहलुओं की गहन पड़ताल करेगी। बता दें कि जनपद पुलिस ने सबसे पहले चुर्क पुलिस लाइन के पास दो कंटेनर से कफ सीरप पकड़ा था।

इसके बाद जांच में झारखंड और फिर गाजियाबाद से वहां की पुलिस के सहयोग से सीरप पकड़ा। पुलिस इस मामले में लगातार पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जांच पड़ताल कर रही है। एसपी ने मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित किया है। जबकि सोमवार को यूपी सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआइटी गठित किया है।