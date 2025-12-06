Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र के रजखड़ गांव में खेत के पुआल में लगी आग, अज्ञात कारणों से चार बीघे पुआल जलकर खाक

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:41 AM (IST)

    सोनभद्र के रजखड़ गांव में अज्ञात कारणों से खेत के पुआल में आग लग गई। इस घटना में लगभग चार बीघे का पुआल जलकर खाक हो गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सोनभद्र में खेत में आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं। 

    जागरण संवाददाता (दुद्धी) सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ गांव में देर रात खेत में रखे पुआल के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुआल सूखा होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी। ग्रामीणों ने पहले बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी। इसके बाद खेत में लगे मोटर पंप को चालू किया गया। लगभग एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया।

    यह खेत हीरा सिंह और रामध्यान सिंह का बताया जा रहा है। किसानों के अनुसार, उन्होंने लगभग चार बीघे खेत का पुआल एक जगह इकट्ठा करके रखा था। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में सारा पुआल जलकर खाक हो गया।

    पीड़ित किसानों ने आरोप लगाया है कि यह किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है और रात में जानबूझकर आग लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने में जुट गए। किसान इस घटना की लिखित शिकायत दुद्धी कोतवाली में देने की बात कर रहे हैं।

    इस घटना ने गांव के लोगों में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल उनकी मेहनत पर पानी फेरती हैं, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डालती हैं। आग लगने के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने भी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।