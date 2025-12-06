सोनभद्र के रजखड़ गांव में खेत के पुआल में लगी आग, अज्ञात कारणों से चार बीघे पुआल जलकर खाक

जागरण संवाददाता (दुद्धी) सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ गांव में देर रात खेत में रखे पुआल के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुआल सूखा होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी। ग्रामीणों ने पहले बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी। इसके बाद खेत में लगे मोटर पंप को चालू किया गया। लगभग एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया।

यह खेत हीरा सिंह और रामध्यान सिंह का बताया जा रहा है। किसानों के अनुसार, उन्होंने लगभग चार बीघे खेत का पुआल एक जगह इकट्ठा करके रखा था। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में सारा पुआल जलकर खाक हो गया।

पीड़ित किसानों ने आरोप लगाया है कि यह किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है और रात में जानबूझकर आग लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने में जुट गए। किसान इस घटना की लिखित शिकायत दुद्धी कोतवाली में देने की बात कर रहे हैं।