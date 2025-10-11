त्योहार की सीजन में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्त कार्रवाई, 1,160 लोगों को पकड़कर वसूला गाय जुर्माना

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रेलवे के धनबाद मंडल में शनिवार को बड़े पैमाना पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें 1,160 यात्रियों को पकड़ा गया, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्री, बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्रीगण शामिल रहे।

पकड़े गए यात्रियों से छह लाख 45 हजार 600 रुपये जुर्माने के रूप में राशि प्राप्त की गई। जनसंपर्क अधिकारी मो. इकबाल ने बताया कि धनबाद मंडल में निरंतर टिकट जांच की जा रही है तथा भविष्य में भी यह जारी रहेगा।

रेलवे यात्रियों को उचित टिकट के साथ प्लेटफार्म में प्रवेश करने की सलाह देता है, यात्रियों के पास जिस श्रेणी का टिकट है। बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग को चेकिंग करके पकड़ने का अभियान जारी है। सोनभद्र में मारकुंडी गुरमा जिला जेल मुख्य मार्ग स्थित रेलवे पुलिया अंडर ग्राउंड दो दिनों तक पानी का निकासी न होने से गुरुवार तक लगभग चार फीट पानी का जलजमाव हो गया है। इससे छोटे बड़े वाहनों समेत पैदल ठेला रिक्शा के साथ ही स्कूली बच्चों का भी आवागमन प्रभावित हो गया है। बच्चे स्कूल जाने से वंचित रहे।