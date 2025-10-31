Language
    सोनभद्र में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत, इस वजह से हुआ हादसा

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:20 PM (IST)

    सोनभद्र में एक दुखद घटना में खेत में काम कर रहे एक किसान की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक पक्षी के तार पर बैठने से स्पार्किंग हुई, जिससे किसान बुरी तरह झुलस गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    हाईटेंशन तार टूटकर से किसान की मौत।

    जागरण संवाददाता, विंढमगंज (सोनभद्र)। जनपद में जर्जर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को विंढमगंज थाना क्षेत्र के धोरपा ग्राम पंचायत के बिछियहवामर टोला में हाईटेंशर तार टूटकर खेत में गिर गया। इस दौरान खेत की निगरानी कर रहा किसान 45 वर्षीय लालमुनी यादव तार की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना की जानकारी से स्वजन में चींख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। उसके तीन बेटे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य दिलीप गुप्ता ने कहा कि इस ग्राम पंचायत में अमवार फीडर से बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से घटना हुई है।

    बताया कि क्षेत्र के बिजली के तार पूरी तरह से जीर्णशीर्ण हो गए हैं। कई बार बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन जर्जर तार नहीं बदले गए। उधर, विद्युत वितरण खंड पिपरी के अधिशासी अभियंता एके सिंह ने बताया कि बारिश हो रही है। कोई पक्षी तार पर बैठा था। करंट से वह मर गया और उसकी वजह से दो तार आपस में टकरा गए। इससे एक तार टूटकर गिर गया। तार टूटने के कुछ सेकेंड बाद ही विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी।

    बताया कि परिवार वालों के आवेदन करने पर मृतक के स्वजन को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि अभी तीन दिन पूर्व ही राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पड़री गांव में हाईटेंशन तार टूटने से एक व्यक्ति झुलस गया था।

    पांच अक्टूबर को क्षेत्र के चंदुली गांव में 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर गिरने से युवक सागर पासवान की मौत हो गई थी। क्षुब्ध ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख मुआवजे की मांग की थी।