Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में घर में चारपाई पर सो रहे वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत में एक 70 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। बलिराम नाम का यह व्यक्ति अपने ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता हाथीनाला (सोनभद्र)। चोपन थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत के टोला चैना में सोमवार की रात चारपाई पर सो रहे 70 वर्षीय बलिराम की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। स्वजन के अनुसार उन्हें मंगलवार की सुबह वृद्ध के मौत की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चैना टोला निवासी बलिराम सोमवार की रात परिवार वालों के साथ खाना खाने के सोने चले गए। यही जानकारी उनकी पत्नी बबनी देवी और पुत्र मुरारी ने दी। बताया कि रात में खाना खाने के बाद बलिराम बरामदे में सोने गए। उनके चारपाई से कुछ दूरी पर आग जली हुई थी। वह प्रतिदिन खाना खाने के बाद आग तापते थे और फिर सोने जाते थे। वह बरामदे में सोए। पत्नी अंदर कमरे में सोने चली गई और पुत्र मुरारी व उसकी पत्नी अपने कमरे में सोने चले गए।

    बबनी का कहना है कि मंगलवार की सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा कि चारपाई, गद्दा, रजाई और बिस्तर जल गया है। पति की उसी में जलकर मौत हो गई है। वृद्ध के शरीर का आधा से अधिक का हिस्सा जल गया है। यह देख पत्नी ने शोर मचाया तो बेटा और बहू भी मौके पर पहुंच गए। फिर चीख पुकार सुनकर ग्रामीणाें की भीड़ लग गई।

    पत्नी और पुत्र का कहना है कि रात में कब यह घटना हुई उन्हें नहीं पता चला। इसी बीच किसी ने मामले की जानकारी चोपन थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्रीय लेखपाल को भी मामले की सूचना दी गई है।
    उधर चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही हे। उचित कार्रवाई की जाएगी।