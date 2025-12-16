सोनभद्र में घर में चारपाई पर सो रहे वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मौत

जागरण संवाददाता हाथीनाला (सोनभद्र)। चोपन थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत के टोला चैना में सोमवार की रात चारपाई पर सो रहे 70 वर्षीय बलिराम की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। स्वजन के अनुसार उन्हें मंगलवार की सुबह वृद्ध के मौत की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

चैना टोला निवासी बलिराम सोमवार की रात परिवार वालों के साथ खाना खाने के सोने चले गए। यही जानकारी उनकी पत्नी बबनी देवी और पुत्र मुरारी ने दी। बताया कि रात में खाना खाने के बाद बलिराम बरामदे में सोने गए। उनके चारपाई से कुछ दूरी पर आग जली हुई थी। वह प्रतिदिन खाना खाने के बाद आग तापते थे और फिर सोने जाते थे। वह बरामदे में सोए। पत्नी अंदर कमरे में सोने चली गई और पुत्र मुरारी व उसकी पत्नी अपने कमरे में सोने चले गए।

बबनी का कहना है कि मंगलवार की सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा कि चारपाई, गद्दा, रजाई और बिस्तर जल गया है। पति की उसी में जलकर मौत हो गई है। वृद्ध के शरीर का आधा से अधिक का हिस्सा जल गया है। यह देख पत्नी ने शोर मचाया तो बेटा और बहू भी मौके पर पहुंच गए। फिर चीख पुकार सुनकर ग्रामीणाें की भीड़ लग गई।