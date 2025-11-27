सोनभद्र के अइलकर गांव में अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त की डा. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति
सोनभद्र के अइलकर गांव में अराजक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, रामगढ़ (सोनभद्र)। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के अइलकर गांव में बुधवार की रात अराजक तत्वों ने संविधान दिवस के दिन ही संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दिया। गुरुवार की सुबह जब ग्रामीण जगे तो मूर्ति क्षतिग्रस्त देख नाराज हो गए। भारी संख्या में इकट्ठा ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। अइलकर गांव में बुधवार की रात अज्ञात समय अराजक तत्वों ने डा. भीमराव अांबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। गुरुवार को सुबह लगभग छह बजे ग्रामीणों ने देखा तो तत्काल ग्राम प्रधान और 112 नंबर पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर 112 नंबर पन्नूगंज पुलिस, क्षेत्राधिकार सदर मौके पर पहुंच गए।
गांव से दक्षिण पूरब दिशा में हरिजन बस्ती के पास डा. भीमराव अांबेडकर की मूर्ति वर्षों पूर्व पत्थर की लगी हुई थी। इसके पूर्व भी दो बार मूर्ति को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। पिछले वर्ष डा. अांबेडकर जयंती के दिन फाइबर की मूर्ति लगाकर उनकी जयंती मनाई गई थी जो अभी भी लगी हुई थी।
पता चलते ही बसपा के अविनाश शुक्ला, ग्राम प्रधान सुदामी, प्रधान प्रतिनिधि छोटेलाल मौर्य, महेंद्र कुमार, रमेश कुमार, अजय मौर्या समेत दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। क्षेत्राधिकारी राज सोनकर, पन्नूगंज प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र की उपस्थिति में मिस्त्री बुलाकर क्षतिग्रस्त मूर्ति की मरम्मत कर लगा दिया गया है।
