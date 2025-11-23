Language
    सोनभद्र में कोहरे की ब‍िछने लगी चादर देने लगी चुनौती, बढ़ सकते हैं सोनांचल में हादसे

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर हेडलाइट जलती हुई दिखाई दी। एक दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने यातायात सुचारू करने के प्रयास किए और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। 

    यातायात सुचारू करने के प्रयास किए और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। 

    जागरण संवाददाता, (दुद्धी) सोनभद्र। दुद्धी तहसील सह‍ित आस पास के क्षेत्र में घने कोहरे के कारण सड़क पर गाड़ियों की विजिबिलिटी में कमी आई है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर घने कोहरे के चलते गाड़ियों की हेडलाइट जलती हुई रव‍िवार को सुबह 9:00 बजे तक दिखाई देती रहीं।

    इस स्थिति के चलते कल एक मोटरसाइकिल चालक की पिकअप वाहन के धक्के से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों के आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रयास किए।

    घने कोहरे के कारण सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सचेत किया है कि वे धीमी गति से चलें और कोहरे के दौरान अपनी हेडलाइट्स का सही उपयोग करें। इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सड़क पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समय कोहरे की स्थिति बेहद गंभीर है, और इससे न केवल सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि इससे व्यापार और अन्य गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। कई लोग सुबह के समय अपने कार्यस्थलों पर पहुँचने में देरी का सामना कर रहे हैं।

    इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर यात्रा को टालें। घने कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। 