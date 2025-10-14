सोनभद्र के भरौली गांव में खेत में दिखा पांच फीट लंबा मगरमच्छ, बेलन नदी में छोड़ा

जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के भरौली गांव में सोमवार की देर शाम खेत में दिखे पांच फीट लंबे मगरमच्छ की हरकत को देखकर ग्रामीण जान बचाकर भाग निकले। लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिर कोहरथा गांव में बेलन नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। भरौली गांव में सरोज पटेल के घर के सामने खेत से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे लोग खेत से आ रही आवाज की वजह जानने के लिए नजदीक गए तो देखा कि खेत में करीब 5 फीट का एक मगरमच्छ दिखाई पड़ा। मगरमच्छ मिलने की जानकारी होते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

ग्रामीणों को देखकर मगरमच्छ की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां से हट गए। किसी ग्रामीण ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन क्षेत्राधिकारी ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर वन दारोगा सुरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, राजन मिश्रा, ओमप्रकाश की टीम मौके पर पहुंची।