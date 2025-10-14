Language
    सोनभद्र के भरौली गांव में खेत में दिखा पांच फीट लंबा मगरमच्छ, बेलन नदी में छोड़ा

    By mukesh chandra srivastavaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    सोनभद्र के भरौली गांव में एक खेत में पांच फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से एक घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा और उसे कोहरथा गांव में बेलन नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। पकड़ा गया मगरमच्छ मादा थी और उसकी उम्र लगभग ढाई वर्ष थी।

    ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने घंटे भर की मशक्कत कर पकड़ा।

    जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के भरौली गांव में सोमवार की देर शाम खेत में दिखे पांच फीट लंबे मगरमच्छ की हरकत को देखकर ग्रामीण जान बचाकर भाग निकले। लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया।

    फिर कोहरथा गांव में बेलन नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। भरौली गांव में सरोज पटेल के घर के सामने खेत से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे लोग खेत से आ रही आवाज की वजह जानने के लिए नजदीक गए तो देखा कि खेत में करीब 5 फीट का एक मगरमच्छ दिखाई पड़ा। मगरमच्छ मिलने की जानकारी होते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

    ग्रामीणों को देखकर मगरमच्छ की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां से हट गए। किसी ग्रामीण ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन क्षेत्राधिकारी ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर वन दारोगा सुरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, राजन मिश्रा, ओमप्रकाश की टीम मौके पर पहुंची।

    करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। रात में ही कोहरथा गांव में बेलन नदी में मगरमच्छ को सुरक्षित छोड़ दिया। वन क्षेत्राधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पकड़ा गया मगरमच्छ मादा है, जिसकी लंबाई करीब फीट और उम्र करीब ढाई वर्ष रही।