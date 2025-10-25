Language
    कफ सीरप के तस्करों की चेन तोड़ेगी पुलिस, सर्विलांस से निगरानी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:33 AM (IST)

    कफ सीरप की तस्करी रोकने के लिए पुलिस तस्करों की चेन तोड़ने की तैयारी में है। सर्विलांस से निगरानी रखकर तस्करों की पहचान की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इस अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक सख्त रणनीति पर काम कर रही है, ताकि किसी भी तस्कर को बख्शा न जाए।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस लाइन तिराहे पर दो कंटेनर में 1.20 लाख शीशी प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद होने के बाद पुलिस उनके तस्करों की चेन तोड़ने पर कार्य कर रही है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि तस्कर इस बड़े खेल को अति गोपनीय रखने के लिए एक दूसरे से वाट्सअप कालिंग करते थे।

    इस मामले में फरार चल रहे राम नामक व्यक्ति के मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस उसका पता लगाने में जुटी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि गाजियाबाद में नमकीन व चिप्स के कार्टून में प्रतिबंधित नशीले कफ सीरप की पैकिंग कराने, उसकी तस्करी कराने के पीछे और किन लोगों का हाथ है।

    इसके लिए पुलिस टीम ने गाजियाबाद की पुलिस के साथ ही वहां की आबकारी और औषधि निरीक्षक से भी संपर्क साधना शुरू किया है। हालांकि गिरफ्तार तीन तस्करों के अलावा किसी अन्य के बारे में पुलिस को ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही इस पर और भी आरोपित तस्करों का चिह्नित कर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है।

    पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि सर्विलांस के जरिए चल रही जांच में अभी यह जानकारी हुई कि तस्कर एक दूसरे से डायरेक्ट कालिंग कर वार्ता न करके वाट्सअप कालिंग करते थे। जल्द ही इस पर नया अपडेट आएगा।