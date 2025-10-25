कफ सीरप के तस्करों की चेन तोड़ेगी पुलिस, सर्विलांस से निगरानी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस लाइन तिराहे पर दो कंटेनर में 1.20 लाख शीशी प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद होने के बाद पुलिस उनके तस्करों की चेन तोड़ने पर कार्य कर रही है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि तस्कर इस बड़े खेल को अति गोपनीय रखने के लिए एक दूसरे से वाट्सअप कालिंग करते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में फरार चल रहे राम नामक व्यक्ति के मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस उसका पता लगाने में जुटी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि गाजियाबाद में नमकीन व चिप्स के कार्टून में प्रतिबंधित नशीले कफ सीरप की पैकिंग कराने, उसकी तस्करी कराने के पीछे और किन लोगों का हाथ है।

इसके लिए पुलिस टीम ने गाजियाबाद की पुलिस के साथ ही वहां की आबकारी और औषधि निरीक्षक से भी संपर्क साधना शुरू किया है। हालांकि गिरफ्तार तीन तस्करों के अलावा किसी अन्य के बारे में पुलिस को ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही इस पर और भी आरोपित तस्करों का चिह्नित कर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है।