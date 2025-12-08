Language
    नशीले कफ सीरप तस्करी केस में बड़ा खुलासा, SIT जांच में शैली ट्रेडर्स का 425 करोड़ का ‘काला कारोबार’ उजागर

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:25 AM (IST)

    नशीले कफ सीरप की तस्करी के मामले में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शैली ट्रेडर्स नामक कंपनी का 425 करोड़ रुपये का काला कारोबार उजागर हुआ है। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नशीले कफ सीरप तस्करी के संबंध में नया अपडेट सामने आया है। मामले की जांच कर रही सोनभद्र पुलिस की एसआइटी की जांच में शैली ट्रेडर्स के अकाउंट को खंगाला गया तो पिछले दो वर्षों में करीब 425 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन प्रथम दृष्टया पाया गया।

    पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि नशीले कफ सीरप के अवैध कारोबार में संलिप्त संबंधित करीब 30 खातों को फ्रीज कराते हुए करीब 60 लाख रुपये फ्रीज करा दिया गया है। नशीले कफ सीरप के अवैध कारोबार के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना एसआइटी कर रही है।

    CA को 10 दिसंबर तक विवरण देने का नोटिस

    जांच में मुख्य स्टाकिस्ट शैली ट्रेडर्स जिससे अवैध रूप से नशीले कफ सीरप की तस्करी किया गया है, उसके समस्त वित्तीय लेनदेन, लेजर, जीएसटी इत्यादि के बारे में विवरण देने के लिए फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल को 10 दिसंबर तक उपलब्ध कराए जाने की नोटिस दी गई है।

    एसपी ने बताया कि जनपद सोनभद्र में अवैध कारोबार करने वाली फर्म मां कृपा मेडिकल स्टोर एवं शिविक्षा फर्म की चेन में अन्य संबंधित फर्म दिलीप मेडिकल एजेंसी एवं आयुष इंटरप्राइजेज नई बाजार भदोही तथा शिविक्षा फर्म के प्रोपराइटर विजय गुप्ता की पत्नी अंकिता गुप्ता की परसीपुर भदोही में स्थापित फर्म राजेंद्र एंड संस ड्रग एजेंसी के भवन स्वामी को भी साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस दी गई है।