कफ सीरप तस्करों पर कसेगा शिकंजा, सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद में डाला डेरा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कफ सीरप के तस्करों का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। सीरप निर्मित कर विभिन्न प्रांतों से यूपी के गोरखपुर भेजा जा रहा और फिर वहां से सोनभद्र के रास्ते झारखंड, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश तक तस्करी की जा रही।

इन तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद में डेरा डाल दिया है। एक उपनिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की टीम वहां तस्करों के नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि आगे भी बड़ी कार्रवाई की जा सके।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सीरप मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी है जिनके नेतृत्व में राबर्ट्सगंज कोतवाली व स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) की पुलिस दो बारे में छापेमारी कर दो लाख 54 हजार शीशी कफ सीरप बरामद कर चुकी है।

इसकी कीमत करीब चार लाख 75 हजार रुपये बताई जा रही है। पहली बार पुलिस ने जनपद के पुलिस लाइन चुर्क तिराहा के पास से छापेमारी कर दो कंटेनर से एक लाख 20 हजार शीशी प्रतिबंधित कोडिन कफ सीरप बरामद किया, जिसकी कीमत करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये थी।