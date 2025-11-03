Language
    कफ सीरप तस्करों पर कसेगा शिकंजा, सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद में डाला डेरा

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    सोनभद्र पुलिस ने कफ सीरप तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए गाजियाबाद में डेरा डाला है। तस्करों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है, जहाँ से सीरप को सोनभद्र के रास्ते अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। पुलिस ने दो बार छापेमारी कर लाखों की कफ सीरप बरामद की है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस टीम गाजियाबाद में मौजूद है।

    सीरप निर्मित कर विभिन्न प्रांतों से यूपी के गोरखपुर भेजा जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कफ सीरप के तस्करों का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। सीरप निर्मित कर विभिन्न प्रांतों से यूपी के गोरखपुर भेजा जा रहा और फिर वहां से सोनभद्र के रास्ते झारखंड, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश तक तस्करी की जा रही।

    इन तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद में डेरा डाल दिया है। एक उपनिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की टीम वहां तस्करों के नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि आगे भी बड़ी कार्रवाई की जा सके।

    पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सीरप मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी है जिनके नेतृत्व में राबर्ट्सगंज कोतवाली व स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) की पुलिस दो बारे में छापेमारी कर दो लाख 54 हजार शीशी कफ सीरप बरामद कर चुकी है।

    इसकी कीमत करीब चार लाख 75 हजार रुपये बताई जा रही है। पहली बार पुलिस ने जनपद के पुलिस लाइन चुर्क तिराहा के पास से छापेमारी कर दो कंटेनर से एक लाख 20 हजार शीशी प्रतिबंधित कोडिन कफ सीरप बरामद किया, जिसकी कीमत करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये थी।

    इस मामले में पुलिस ने तब तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। दूसरी बार एसओजी पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची से छापेमारी कर ट्रक से एक लाख 34 हजार शीशी कफ सीरप बरामद किया जिसकी कीमत करीब सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने बताया कि सोनभद्र की पुलिस टीम गाजियाबाद भेजी गई है। जल्द ही नई कार्रवाई होगी।