यूपी में बरामद एक लाख 20 हजार शीशी कफ सीरप की तस्करी में किसका हाथ? तीन सदस्यीय टीम खोलेगी परतें
सोनभद्र में कफ सीरप की बरामदगी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जो गाजियाबाद से होने वाली आपूर्ति की जांच करेगी। पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया है और कंटेनरों की जांच के निर्देश दिए हैं। अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क पुलिस लाइन तिराहे के पास से शनिवार को बरामद एक लाख 20 हजार शीशी कफ सीरप की तस्करी में किसका हाथ है, इसको लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्र के अगुवाई में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है।
यह कमेटी जांच करेगी कि गाजियाबाद से किस-किस मेडिकल गोदामों से मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रतिबंधित कफ सीरप कोडीन की आपूर्ति की जा रही थी। पुलिस वहां के खाद्य औषधीश एवं प्रशासन विभाग से संपर्क करेगी। जांच कराएगी कि गाजियाबाद में कहां प्रतिबंधित सीरप बन रहा है या फिर कहां से उसकी आपूर्ति वहां की जा रही है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने बताया कि सभी थानों को अलर्ट किया गया है गैर जिलों व राज्यों से आने वाले कंटेनरों की जांच अनिवार्य रूप से की जाए ताकि पता चल सके कि उसमें किस तरह के सामानों की आपूर्ति की जा रही है। सर्विलांस के जरिए सीरप की तस्करी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है।
उधर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी, गोवंशीय पशुओं की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे जुड़े अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बताया कि कफ सीरप बरामदगी के मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।