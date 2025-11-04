Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश भर में फैला है प्रतिबंधित कफ सीरप तस्करों का सिंडिकेट, बांग्‍लादेश भी होती है सप्‍लाई

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:56 PM (IST)

    सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर एक गोदाम पर छापा मारकर साढ़े चार करोड़ रुपये का प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद किया। इस मामले में आठ लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो इस सीरप को बांग्लादेश भेजने की तैयारी में थे। पुलिस ने अब तक कुल सवा नौ करोड़ रुपये का कफ सीरप जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित कफ सीरप तस्करों के सिंडिकेट को तोड़ने का प्रयास जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोदाम में छापेमारी कर 1150 पेटी में करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का कफ सीरप बरामद किया है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रतिबंधित कफ सीरप और उसके तस्करों पर सोनभद्र पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। चुर्क पुलिस लाइन और झारखंड से बरामदगी के बाद अब सोनभद्र और गाजियाबाद की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर गाजियाबाद के मेरठ रोड के पास घूकना में एक गोदाम में छापेमारी कर 1150 पेटी में करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का कफ सीरप बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। यह प्रतिबंधित सीरप बांग्लादेश जाना था। सोनभद्र और गाजियाबाद की पुलिस अब तक करीब सवा नौ करोड़ रुपये का कफ सीरप बरामद कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के अगुुवाई में पुलिस टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है।

    जनपद पुलिस ने सबसे पहले पुलिस लाइन चुर्क तिराहा के पास से छापेमारी कर दो कंटेनर से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये कीमत का एक लाख 20 हजार शीशी प्रतिबंधित कोडिन कफ सीरप बरामद किया था। तीन आरोपित गिरफ्तार हुए थे।

    फिर एसओजी पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची से छापेमारी कर ट्रक से एक लाख 34 हजार शीशी कफ सीरप बरामद किया जिसकी कीमत करीब सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है।

    पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने बताया कि प्रतिबंधित कफ सीरप के तस्करों का सिंडिकेट तोड़ने पर कार्य चल रहा है। मुंबई, हिमांचल, झारखंड, यूपी और बांग्लादेश तक फैले सिंडिकेट से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए पुलिस कार्य कर रही है।