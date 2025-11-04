जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रतिबंधित कफ सीरप और उसके तस्करों पर सोनभद्र पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। चुर्क पुलिस लाइन और झारखंड से बरामदगी के बाद अब सोनभद्र और गाजियाबाद की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर गाजियाबाद के मेरठ रोड के पास घूकना में एक गोदाम में छापेमारी कर 1150 पेटी में करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का कफ सीरप बरामद किया है।

इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। यह प्रतिबंधित सीरप बांग्लादेश जाना था। सोनभद्र और गाजियाबाद की पुलिस अब तक करीब सवा नौ करोड़ रुपये का कफ सीरप बरामद कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के अगुुवाई में पुलिस टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है।

जनपद पुलिस ने सबसे पहले पुलिस लाइन चुर्क तिराहा के पास से छापेमारी कर दो कंटेनर से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये कीमत का एक लाख 20 हजार शीशी प्रतिबंधित कोडिन कफ सीरप बरामद किया था। तीन आरोपित गिरफ्तार हुए थे।