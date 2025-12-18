Language
    चोपन-चुनार दोहरीकरण का महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण, बढ़ेगी रेल क्षमता

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने चोपन-चुनार रेल खंड में दोहरीकरण परियोजना की प्रगति का निरीक्षण किया। 1423.96 करोड़ की लागत से चल रहे इ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन- चुनार रेल खंड में चल रहे दोहरीकरण परियोजना की प्रगति का बुधवार को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 1423.96 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना के तहत निर्माणाधीन ट्रैक, अर्थकार्य, पुलों तथा अन्य संरचनात्मक कार्यों की गुणवत्ता, गति और समयबद्धता की गहन समीक्षा की गई।

    निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में गुणवत्ता और संरक्षा से कोई समझौता न किया जाए। परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। परियोजना के पूर्ण होने से इस रेल खंड की लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जिससे मालगाड़ियों के साथ-साथ यात्री ट्रेनों के संचालन में भी सुगमता आएगी।

    इसके पश्चात महाप्रबंधक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित सोनभद्र स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित स्टेशन भवन, निर्माणाधीन 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज और यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को देखा। कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

    महाप्रबंधक ने पसई कला स्टेशन का भी निरीक्षण किया। जहां परिचालन गतिविधियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विकसित आधारभूत संरचनाओं काे देखा। साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। चुनार स्टेशन पहुंचकर महाप्रबंधक ने स्टेशन यार्ड एवं विकास कार्यों काे देखा।

    इस दौरान प्रस्तावित नए फुट ओवर ब्रिज की लोकेशन और लेआउट पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा हुई। यार्ड निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया गया कि लेआउट में ऐसे संशोधन किए जाए, जिससे डीएफसी से आने वाली गाड़ियां सीधे चोपन की ओर संचालित की जा सकें। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी और परिचालन क्षमता में इजाफा होगा।

    निरीक्षण के क्रम में महाप्रबंधक ने चोपन- चुनार रेल खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया। जिसमें ट्रैक की स्थिति, रेल परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख रहा। इस मौके पर मुख्य परिचालन प्रबंधक शरद चंद्रायन, प्रमुख मुख्य अभियंता जेके चौरसिया, मुख्य अभियंता (निर्माण) संतोष कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल आदि रहे।

     