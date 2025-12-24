गुजरात से सोनभद्र पहुंचा युवक का शव, घर में मचा कोहराम; स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता कोन (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीपरखाड़ के टोला लोंगरा निवासी 30 वर्षीय सुरेंद्र भुइया का शव सोमवार को जैसे ही गांव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। गुजरात में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शव देख पत्नी व अन्य परिजन रो-रोकर बदहवास हो गए।

स्वजन ने जताई हत्या की आशंका, जांच की मांग सुरेंद्र भुइया छठ पूजा के बाद अपने जीविकोपार्जन के लिए झारखंड राज्य के गढ़वा जनपद के मेराल थाना क्षेत्र के पतहरिया गांव निवासी ठेकेदार रोहित गुप्ता के साथ गुजरात के छायापुरी गया था। वहां वह एक निजी कंपनी में सरिया -शटरिंग का कार्य करता था। इसी दौरान 18 दिसंबर को संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई।

मारपीट का लगाया आरोप मृतक की पत्नी व परिजनों का आरोप है कि 17 दिसंबर को गांव के ही तीन युवकों छोटू, रामू व विष्णु ने किसी विवाद को लेकर सुरेंद्र के साथ मारपीट की थी। इसकी जानकारी खुद सुरेंद्र ने 18 दिसंबर की सुबह फोन पर पत्नी को दी थी। पूछने पर उसने कहा था कि घर आने पर पूरी बात बताएगा, लेकिन उसी दिन उसकी मौत की सूचना आ गई।