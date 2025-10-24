Language
    सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले - "भाजपा सरकार में दलित व पिछड़े वर्ग का बढ़ रहा उत्पीड़न"

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    सोनभद्र में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, जिससे अराजकता फैल रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और प्रदेश में असुरक्षित माहौल होने की बात भी कही।

    Hero Image

    श्यामलाल पाल ने जिला कार्यालय में आयोजित की पत्रकार वार्ता।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। भाजपा सरकार में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार बढ़ा है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण हर तरफ अराजकता व्याप्त है। प्रदेश सरकार में हर तरफ भेदभाव का माहौल है। ये बातें शुक्रवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

    उन्‍होंने कहा कि भाजपा सरकार में सत्ता समर्थक दलितों का अपमान कर रहे हैं। सरकार इनके नौकरी, आरक्षण और हक को छीनने का काम कर रही है। पुलिस-प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं।

    कहा क‍ि अस्पतालों में डाक्टर नदारद रहते हैं और गरीब मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कहा कि इस सरकार में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ लूट महंगाई और भ्रष्टाचार का माहौल है।