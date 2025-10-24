सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले - "भाजपा सरकार में दलित व पिछड़े वर्ग का बढ़ रहा उत्पीड़न"

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। भाजपा सरकार में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार बढ़ा है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण हर तरफ अराजकता व्याप्त है। प्रदेश सरकार में हर तरफ भेदभाव का माहौल है। ये बातें शुक्रवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

उन्‍होंने कहा कि भाजपा सरकार में सत्ता समर्थक दलितों का अपमान कर रहे हैं। सरकार इनके नौकरी, आरक्षण और हक को छीनने का काम कर रही है। पुलिस-प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं।