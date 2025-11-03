जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कोन थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने खेत से घर लौट रही 57 वर्षीय गूंगी बहरी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर आरोपित ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसके तीन दांत टूट गए और वह अचेत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने आरोपित वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि उसकी 57 वर्षीय बहन गूंगी बहरी होने के साथ ही विधवा भी है। 28 अक्टूबर की रात लगभग साढ़े आठ बजे, वह खलिहान से घर लौट रही थी। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे वकील नामक व्यक्ति ने उसे खींचकर एकांत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा।

महिला ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपित ने उसे डंडे से बुरी तरह पीटा। इस दौरान महिला तड़पती रही और बेहोश होकर मरणासन्न स्थिति में गिर गई। पिटाई के कारण महिला के तीन दांत टूट गए और सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई।

पिटाई करने के बाद आरोपित वहां से भाग गया। जब महिला को होश आया, तो वह घर लौटी और मामले की जानकारी इशारे से अपने स्वजन को दी। इसके बाद 29 अक्टूबर को तहरीर के माध्यम से कोन थाना पर घटना की सूचना दी गई। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की।