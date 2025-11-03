Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में मूक- बध‍िर मह‍िला से दुष्‍कर्म का प्रयास, तीन दांत भी आरोप‍ित ने तोड़े

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    सोनभद्र में खेत से घर लौट रही 57 वर्षीय गूंगी बहरी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुल‍िस आरोप‍ित पर व‍िध‍िक कार्रवाई कर रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    खेत से घर लौट रही 57 वर्षीय गूंगी बहरी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। 

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कोन थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने खेत से घर लौट रही 57 वर्षीय गूंगी बहरी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर आरोपित ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसके तीन दांत टूट गए और वह अचेत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने आरोपित वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि उसकी 57 वर्षीय बहन गूंगी बहरी होने के साथ ही विधवा भी है। 28 अक्टूबर की रात लगभग साढ़े आठ बजे, वह खलिहान से घर लौट रही थी। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे वकील नामक व्यक्ति ने उसे खींचकर एकांत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा।

    महिला ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपित ने उसे डंडे से बुरी तरह पीटा। इस दौरान महिला तड़पती रही और बेहोश होकर मरणासन्न स्थिति में गिर गई। पिटाई के कारण महिला के तीन दांत टूट गए और सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई।

    पिटाई करने के बाद आरोपित वहां से भाग गया। जब महिला को होश आया, तो वह घर लौटी और मामले की जानकारी इशारे से अपने स्वजन को दी। इसके बाद 29 अक्टूबर को तहरीर के माध्यम से कोन थाना पर घटना की सूचना दी गई। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की।

    अब पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले में गंभीरता से जांच करें और दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर न छोड़ें।