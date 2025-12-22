जागरण संवाददाता, म्योरपुर (सोनभद्र)। बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव की 18 वर्षीय युवती की शादी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक अन्य गांव में तय होने के बाद एक गंभीर घटना घटित हुई। आरोप है कि युवती के छत्तीसगढ़ निवासी प्रेमी ने होने वाले दूल्हे को इंस्टाग्राम और वॉट्सएप के माध्यम से युवती के साथ अपनी फोटो भेजकर फोन पर शादी न करने की धमकी दी। इसके साथ ही बरात लाने पर जान से मारने की भी चेतावनी दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब युवती को इस धमकी की जानकारी मिली, तो उसने शादी टूटने के डर से सिंदूर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत हो गई। परिजनों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र म्योरपुर में भर्ती कराया।

सीएचसी में तैनात चिकित्सक डाक्टर पल्लवी सिन्हा ने बताया कि युवती को गंभीर अवस्था में लाया गया था। तत्काल उपचार शुरू किया गया, जिसके बाद अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद युवती के परिवार ने कथित प्रेमी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की है। वहीं, धमकी से डरे दूल्हे के परिवार ने अब शादी न करने का निर्णय लिया है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और पुलिस को तहरीर दिए जाने की तैयारी चल रही है।