    शादी तय होने से नाराज़ प्रेमी ने दूल्हे को दी धमकी, आहत युवती ने खा ल‍िया स‍िंदूर, अस्‍पताल में भर्ती

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शादी तय होने से नाराज़ एक प्रेमी ने दूल्हे को धमकी दी, जिससे आहत होकर युवती ने सिंदूर खा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवती के परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

    जागरण संवाददाता, म्योरपुर (सोनभद्र)। बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव की 18 वर्षीय युवती की शादी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक अन्य गांव में तय होने के बाद एक गंभीर घटना घटित हुई। आरोप है कि युवती के छत्तीसगढ़ निवासी प्रेमी ने होने वाले दूल्हे को इंस्टाग्राम और वॉट्सएप के माध्यम से युवती के साथ अपनी फोटो भेजकर फोन पर शादी न करने की धमकी दी। इसके साथ ही बरात लाने पर जान से मारने की भी चेतावनी दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब युवती को इस धमकी की जानकारी मिली, तो उसने शादी टूटने के डर से सिंदूर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत हो गई। परिजनों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र म्योरपुर में भर्ती कराया।

    सीएचसी में तैनात चिकित्सक डाक्टर पल्लवी सिन्हा ने बताया कि युवती को गंभीर अवस्था में लाया गया था। तत्काल उपचार शुरू किया गया, जिसके बाद अब उसकी हालत खतरे से बाहर है।

    इस घटना के बाद युवती के परिवार ने कथित प्रेमी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की है। वहीं, धमकी से डरे दूल्हे के परिवार ने अब शादी न करने का निर्णय लिया है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और पुलिस को तहरीर दिए जाने की तैयारी चल रही है।

    यह घटना न केवल युवती के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि समाज में प्रेम और विवाह के संबंधों पर भी गंभीर प्रश्न उठाती है। ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।