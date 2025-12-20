जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बीते 15 नवंबर को थाना शक्तिनगर क्षेत्र में नकदी और जेवरात की लूट की एक घटना के मामले में संलिप्त आरोपित की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष शक्तिनगर कमल नयन दुबे और उनकी टीम ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैण्ड, काली मन्दिर के पास हुई लूट में शामिल आरोपित हैलीपैड रोड पर झरना बस्ती के आगे मोड़ के पास मौजूद है और किसी का इंतजार कर रहा है। उसके पास अवैध असलहा और लूट के दौरान चुराए गए सोने-चांदी के जेवरात भी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना के आधार पर बीती 20 दिसंबर की आधाी रात को पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस टीम को घेरता देख आरोपित ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपित के बाएं पैर में गोली लग गई। अभियुक्त के पास से घटनास्थल से एक पिस्टल .32 बोर, दो खोखा कारतूस .32 बोर और लूटे गए जेवरात बरामद हुए, जिनमें एक सफेद धातु की सिकड़ी, आठ जोड़े पायल, 13 पीस तावीज, एक बच्चे का चुड़िला, नौ बिछिया, चार लाकेट, एक जोड़ा चार तल्ला झुमका और अन्य शामिल हैं।

घायल अभियुक्त साजन पुत्र राजन, निवासी बस स्टैण्ड काली मन्दिर के पास थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 20 वर्ष को उपचार के लिए सीएचसी अनपरा भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूछताछ के दौरान साजन ने बताया कि इस लूट की योजना रोशन के घर पर बनाई गई थी, जहां वह, सोनू, रोशन और रोहित चारों उपस्थित थे।

योजना के अनुसार, रोहित का कार्य सराफा कारोबारी द्वारा दुकान बंद करते ही फोन के माध्यम से सूचना देना था। घटना वाले दिन सराफा कारोबारी के दुकान बंद करते समय रोशन और सोनू ने उसे असलहा दिखाकर डराया और जेवरात से भरा बैग लूटकर भाग गए। साजन ने यह भी बताया कि घटना के बाद रोशन और सोनू ने कहा कि नगर उटारी, जिला गढ़वा (झारखंड) में भी इसी प्रकार की एक और लूट करनी है, लेकिन वह और रोहित उसमें नहीं गए।