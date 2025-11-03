सोनभद्र में गाढ़ा बैरियर के पास राख लदे ट्रक में लगी आग, जलकर हुआ राख
सोनभद्र के गाढ़ा बैरियर के पास राख से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पिपरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा बैरियर के समीप रविवार की रात एक बड़ा हादसा टल गया। शक्तिनगर की ओर से राख लेकर आ रहा एक ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रक के टायर अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण आग लग गई, जो धीरे-धीरे पूरी गाड़ी में फैल गई। देखते ही देखते ट्रक धू-धूकर जलने लगा।
ट्रक चालक अजय यादव, जो मीरजापुर का निवासी है, ने जब धुआं उठता देखा तो उसने तुरंत वाहन रोक दिया और किसी तरह नीचे उतरकर सुरक्षित स्थान पर हट गया। अजय ने तत्परता से घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पिपरी थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
घटना की जानकारी मिलने पर हिंडाल्को के फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। इस घटना में सौभाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ।
आग लगने के कारण सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और अन्य वाहनों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। दमकल द्वारा आग बुझाने के बाद यातायात को सामान्य किया गया। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक मालिक को घटना की जानकारी दे दी गई है।
पुलिस का कहना है कि वाहन के टायर में अत्यधिक गर्मी ही आग लगने का प्रमुख कारण प्रतीत होता है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को एक बार फिर से उजागर किया है।
इस प्रकार की घटनाओं से न केवल संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि मानव जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सभी वाहन चालकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, विशेषकर गर्मी के मौसम में।
इस घटना ने यह भी दर्शाया कि समय पर सूचना देने और त्वरित कार्रवाई से बड़े हादसों को टाला जा सकता है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता ने इस बार एक बड़ी दुर्घटना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
