    सोनभद्र में पिता और तीन पुत्रों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक पिता और उसके तीन बेटों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वार ...और पढ़ें

    आरोप है कि विपक्षियों ने बकरी चराकर लौटते समय उसकी पिटाई की।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी गंगा ने गांव के ही चार लोगों के खिलाफ मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के रामभरोस पटेल, उसके पुत्र कमलेश पटेल, राकेश पटेल और उमेश पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    आरोप है कि विपक्षियों ने बकरी चराकर लौटते समय उसकी पिटाई की। पीड़ित गंगा ने दी तहरीर में बताया कि 19 अगस्त की शाम करीब छह बजे वह बकरी चराकर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव में ही कमलेश पटेल शराब के नशे में मिला और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर कमलेश ने अपने भाई राकेश, उमेश और पिता रामभरोस को मौके पर बुला लिया।

    आरोप है कि चारों ने उसे बांस-बल्ली, लात-मुक्कों से पीटा और सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। शोर सुनकर पीड़ित की पत्नी फुलवंती व अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच- बचाव कर उसकी जान बचाई। आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना थाना शाहगंज पुलिस और एसपी को दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बाद में न्यायालय में वाद दाखिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।