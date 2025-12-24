सोनभद्र में पिता और तीन पुत्रों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी गंगा ने गांव के ही चार लोगों के खिलाफ मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के रामभरोस पटेल, उसके पुत्र कमलेश पटेल, राकेश पटेल और उमेश पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोप है कि विपक्षियों ने बकरी चराकर लौटते समय उसकी पिटाई की। पीड़ित गंगा ने दी तहरीर में बताया कि 19 अगस्त की शाम करीब छह बजे वह बकरी चराकर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव में ही कमलेश पटेल शराब के नशे में मिला और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर कमलेश ने अपने भाई राकेश, उमेश और पिता रामभरोस को मौके पर बुला लिया।