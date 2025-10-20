Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पांच बोरियों में भरकर ये चीज ओडिशा से प्रयागराज ले जा रहे थे 2 युवक, देखते ही पुलिस भी रह गई सन्न

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    सोनभद्र पुलिस ने बभनडीहा गांव के पास 82 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया, जो ओडिशा से प्रयागराज जा रहा था। इस मामले में दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि दो फरार हैं। पुलिस गश्त के दौरान सूचना मिलने पर यह बरामदगी हुई। पूछताछ में पता चला कि यह गांजा सरिता देवी और उनके पति हंसलाल के कहने पर ले जाया जा रहा था, जो गांजा तस्करी का नेटवर्क चलाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस ने बभनडीहा गांव के जंगल में पास से रविवार की रात एक पिकअप से 82 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। यह गांजा सूरन की बोरियों में ओडिशा से प्रयागराज जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने झारखंड के गढ़वा जिला के भंडरिया थाना क्षेत्र के मदगड़ी गांव निवासी शुभम उर्फ श्यामू और राजू कुमार को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के केनवारी गांव निवासी सरिता देवी और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडित पाड़ा सरना गांव निवासी हंसलाल फरार है। दोनों पति पत्नी हैं और अलग-अलग स्थानों पर रहकर गांजा की बिक्री करते हैं।

    पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार राय ने बताया कि रविवार की शाम म्योरपुर थाना व एसओजी पुलिस दीपावली पर सुरक्षा के मद्देनजर गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि बभनडीहा के जंगल में एक वाहन खड़ा कर कुछ लोग उस पर सवार हैं।

    इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि पिकअप पर सूरन की बोरियों के बीच छिपाकर अवैध गांजा रखा हुआ है। वाहन में पांच बोरियों में 77 पैकेट में 82 किलो 800 ग्राम गांजा, गिरफ्तार आरोपितों के पास से तीन मोबाइल और 1100 रुपये नकद बरामद हुआ है।

    सीओ ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपितों ने जानकारी दी है कि वह दोनों ओडिशा के सोनपुर से सूरन की बोरियों के बीच गांजा लोड कर हनुमना, प्रयागराज की ओर ले जा रहे थे। यह कार्य सरिता देवी व उनके पति हंसलाल के कहने पर किया जाता है। यह दंपती ओडिशा से गांजा की खरीद-बिक्री एवं परिवहन कराते हैं। प्रति चक्कर 10 हजार रुपये दिया जाता है। पकड़ी गई पिकअप की खरीद भी गांजा बिक्री से अर्जित धन से की गई थी।