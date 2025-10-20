पांच बोरियों में भरकर ये चीज ओडिशा से प्रयागराज ले जा रहे थे 2 युवक, देखते ही पुलिस भी रह गई सन्न

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस ने बभनडीहा गांव के जंगल में पास से रविवार की रात एक पिकअप से 82 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। यह गांजा सूरन की बोरियों में ओडिशा से प्रयागराज जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने झारखंड के गढ़वा जिला के भंडरिया थाना क्षेत्र के मदगड़ी गांव निवासी शुभम उर्फ श्यामू और राजू कुमार को गिरफ्तार किया है।

जबकि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के केनवारी गांव निवासी सरिता देवी और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडित पाड़ा सरना गांव निवासी हंसलाल फरार है। दोनों पति पत्नी हैं और अलग-अलग स्थानों पर रहकर गांजा की बिक्री करते हैं।

पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार राय ने बताया कि रविवार की शाम म्योरपुर थाना व एसओजी पुलिस दीपावली पर सुरक्षा के मद्देनजर गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि बभनडीहा के जंगल में एक वाहन खड़ा कर कुछ लोग उस पर सवार हैं।

इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि पिकअप पर सूरन की बोरियों के बीच छिपाकर अवैध गांजा रखा हुआ है। वाहन में पांच बोरियों में 77 पैकेट में 82 किलो 800 ग्राम गांजा, गिरफ्तार आरोपितों के पास से तीन मोबाइल और 1100 रुपये नकद बरामद हुआ है।