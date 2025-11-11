सोनभद्र में सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व पीड़िता के घर के समीप नाले के पास सात वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को सजा सुनाई गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के दरमा गांव निवासी दोषी छोटे को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके ऊपर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 21 मई 2021 को शाम सात बजे छोटे पुत्र जंगाली निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया ने उसकी सात वर्षीय लड़की के साथ अकेला घर के समीप नाले के पास पाकर जबरन दुष्कर्म कर रहा था।

बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां बेटे के साथ पहुंची तो वह कहीं शिकायत करने पर जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने जांच करने की बात कही। एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर रामपुर बरकोनिया पुलिस ने सात जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया।