सोनभद्र में सघन जांच के दौरान 1,122 वाहनों का चालान, दो वाहन सीज

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। यातायात पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। 1,122 वाहनों का चालान व दो वाहन सीज कर दिया।

पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव में सात, बिना नंबर प्लेट में 60, अन्य धाराओं में बिना हेलमेट, तीन सवारी, मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, सीट बेल्ट, प्रेशर हॉर्न आदि में 1,055 वाहनों का चालान किया।

यातायात पुलिस जगह–जगह पर स्टैटिक चेकिंग प्वाइंट स्थापित कर आमजन को सड़क सुरक्षा, हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, गति सीमा, ओवरलोडिंग व नशे में वाहन न चलाने के नियमों की जानकारी दी।

लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पंपलेट, सुरक्षा संदेश एवं महिला सुरक्षा से संबंधित मिशन शक्ति के निर्देश भी वितरित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

एक छोटी सी लापरवाही न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। पुलिस का उद्देश्य दंडित करना नहीं, बल्कि जन जन को सुरक्षित रखना है।