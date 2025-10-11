महिलाएं किसी भी परेशानी में तत्काल मिलाएं हेल्पलाइन नंबर, पुलिस करेगी मदद 

संवाद सूत्र, सीतापुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस टीमों ने शिक्षण संस्थाओं में जाकर जागरूकता अभियान चलाया। सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, किसी समस्या पर फोन करने की अपील की। कोतवाली देहात में मिशन शक्ति टीम ने सुमित्रा माडर्न स्कूल में छात्राओं को जागरूक किया। कक्षा 12 की छात्रा दीपांशी कश्यप को मिशन शक्ति एंबेसडर चुना गया। इसका मुख्य उद्देश्य हर बालिका, छात्रा तक पहुंच स्थापित कर जागरूक करना है।

टीम ने बताया कि किसी तरह की समस्या पर पुलिस की मदद प्राप्त की जा सकती है। इसमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। हेल्पलाइन नंबरों के साथ गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराधों के विषय में जानकारी दी गई। प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, राहुल भदौरिया, आशा शर्मा, नाजमीन आदि उपस्थित रहे।