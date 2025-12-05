Language
    इलाज के दौरान महिला की मौत, तेजाब पीने की चर्चा; पति-पत्नी में बुधवार रात हुआ था विवाद

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:19 PM (IST)

    बुधवार रात पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाके में तेजाब पीने की अफवाह है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। महिला की ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। शिवपुरी गांव की एक महिला की गुरुवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। चर्चा है कि घरेलू विवाद में महिला ने बैट्री का तेजाब पी लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है।

    बताया जा रहा है कि संगीता का बुधवार की रात अपने पति पिंटू से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुरुवार सुबह पिंटू खेत पर काम करने चले गए। इसी दौरान संगीता ने बैट्री से तेजाब निकालकर पी लिया। दोपहर में हालत बिगड़ने पर आसपास के लोगों ने पिंटू को जानकारी दी।

    इस पर वह संगीता को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा लेकर गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान मौत हो गई। थानाध्यक्ष इतुल चौधरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है।