इलाज के दौरान महिला की मौत, तेजाब पीने की चर्चा; पति-पत्नी में बुधवार रात हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, सीतापुर। शिवपुरी गांव की एक महिला की गुरुवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। चर्चा है कि घरेलू विवाद में महिला ने बैट्री का तेजाब पी लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है।

बताया जा रहा है कि संगीता का बुधवार की रात अपने पति पिंटू से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुरुवार सुबह पिंटू खेत पर काम करने चले गए। इसी दौरान संगीता ने बैट्री से तेजाब निकालकर पी लिया। दोपहर में हालत बिगड़ने पर आसपास के लोगों ने पिंटू को जानकारी दी।