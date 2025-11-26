ठंड से बचाव के लिए साढ़े तीन लाख रुपये से जलेंगे अलाव, 35 लाख के बंटेंगे कंबल

संवाद सूत्र, सीतापुर। बढ़ती ठंड के दृष्टिगत सरकार ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिलों को शासन की ओर से बजट आवंटित कर दिया गया है। जिले को राहत एवं बचाव के लिए 38 लाख की धनराशि जारी की गई है।

इसमें साढ़े तीन लाख रुपये से अलाव जलवाए जाएंगे और जरूरतमंदों के लिए कंबलों की खरीदारी पर 35 लाख की धनराशि खर्च की जाएगी। जिला प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित फर्म के माध्यम से कंबलों की खरीद की जाएगी व तहसील की ओर से निर्धारित स्थलों पर अलाव जलवाए जाएंगे।

अलाव के लिए तहसीलों को मिले 50 हजार रुपये जिला प्रशासन की ओर से अलाव जलवाने के लिए सभी तहसीलों को 50-50 हजार रुपये जारी किए हैं। इन रुपये से तहसील क्षेत्र के सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायतों में अलाव जलवाए जाएंगे। वहीं, कंबलों को जिला मुख्यालय पर निर्धारित स्थल पर रखवाया जाएगा, जहां से प्रत्येक तहसील में कंबल भेजे जाएंगे।