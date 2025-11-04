SIR in UP: तीन बार घर-घर पहुंचेगे बीएलओ, आपको गणना प्रपत्र में भरनी होंगी ये डिटेल

जागरण संवाददाता, सीतापुर। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) की विधिवत शुरुआत मंगलवार से हो गई। वैसे तो यह कार्यक्रम सात फरवरी 2026 तक चलेगा। फिलहाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में सभी बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) एक माह अर्थात चार दिसंबर तक घर-घर पहुंचेंगे।

इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीएलओ मतदाताओं के घर कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। वह मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरवाएंगे। कार्य को किस प्रकार करना है, इसका प्रशिक्षण तहसीलवार पूर्व में दिया जा चुका है। इसके तहत सभी 3644 बूथों के बीएलओ को प्रशिक्षित किया जा चुका है।



बीएलओ यह करेंगे काम

सबसे पहले बीएलओ अपने मतदेय स्थल के सभी मतदाताओं से संपर्क करते हुए गणना प्रपत्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराएंगे व उसे भरवाने में मदद करेंगे। इस गणना प्रपत्र को संग्रह करने जाएंगे। कई बार मतदाता बाहर होते हैं ऐसी दशा में घर बंद मिलता है तो गणना प्रपत्र घर के अंदर स्लिप कर दिया दिया जाएगा।

भरे हुए गणना प्रपत्र काे प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन बार संपर्क करना होगा। अगर कोई मतदाता वृद्ध, बीमार होगा तउसका प्रपत्र बीएलओ भरवाने में मदद करेंगे। गणना प्रपत्र संग्रह करने के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। जो मतदाता गणना प्रपत्र पर अपना नाम विवरण भरकर बीएलओ के पास जमा कर देंगे उन सभी का नाम आलेख्य मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। हस्ताक्षरयुक्त एक प्रपत्र बीएलओ के पास जबकि एक मतदाता के पास रहेगा।



गणना प्रपत्र में इस विवरण को भरेंगे मतदाता



जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम।