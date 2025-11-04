SIR in UP: तीन बार घर-घर पहुंचेगे बीएलओ, आपको गणना प्रपत्र में भरनी होंगी ये डिटेल
सीतापुर में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। बीएलओ 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे और गणना प्रपत्र भरवाएंगे। वे मतदाताओं को प्रपत्र भरने में मदद करेंगे और अनुपस्थित होने पर घर में छोड़ देंगे। वृद्ध और बीमार मतदाताओं को विशेष सहायता दी जाएगी। प्रपत्र ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) की विधिवत शुरुआत मंगलवार से हो गई। वैसे तो यह कार्यक्रम सात फरवरी 2026 तक चलेगा। फिलहाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में सभी बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) एक माह अर्थात चार दिसंबर तक घर-घर पहुंचेंगे।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीएलओ मतदाताओं के घर कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। वह मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरवाएंगे। कार्य को किस प्रकार करना है, इसका प्रशिक्षण तहसीलवार पूर्व में दिया जा चुका है। इसके तहत सभी 3644 बूथों के बीएलओ को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
बीएलओ यह करेंगे काम
सबसे पहले बीएलओ अपने मतदेय स्थल के सभी मतदाताओं से संपर्क करते हुए गणना प्रपत्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराएंगे व उसे भरवाने में मदद करेंगे। इस गणना प्रपत्र को संग्रह करने जाएंगे। कई बार मतदाता बाहर होते हैं ऐसी दशा में घर बंद मिलता है तो गणना प्रपत्र घर के अंदर स्लिप कर दिया दिया जाएगा।
भरे हुए गणना प्रपत्र काे प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन बार संपर्क करना होगा। अगर कोई मतदाता वृद्ध, बीमार होगा तउसका प्रपत्र बीएलओ भरवाने में मदद करेंगे। गणना प्रपत्र संग्रह करने के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। जो मतदाता गणना प्रपत्र पर अपना नाम विवरण भरकर बीएलओ के पास जमा कर देंगे उन सभी का नाम आलेख्य मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। हस्ताक्षरयुक्त एक प्रपत्र बीएलओ के पास जबकि एक मतदाता के पास रहेगा।
गणना प्रपत्र में इस विवरण को भरेंगे मतदाता
जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम।
यह चलेगा पूरा कार्यक्रम
- बीएलओ का घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना व संग्रह करना- 04 नवंबर से 04 दिसंबर।
- निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन -09 दिसंबर।
- दावे आपत्तियां दाखिल करने की अवधि -09 दिसंबर से 08 जनवरी 2026।
- नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियाें का निस्तारण, गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का निर्णय लिए जाने की अवधि 09 दिसंबर से 31 जनवरी 2026।
आनलाइन भी भर सकते हैं फार्म
सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गणना प्रपत्र आन लाइन भी भरा जा सकता है। इसके लिए मतदाता वोटर्स.ईसीआइ.जीओवी.इन से अपना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाता किसी प्रकार की जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय, समस्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संबंधित बीएलओ अथवा टोल फ्री नंबर 1950 अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के नंबर 05862-242333, 09454418071 पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा घर-घर बीएलओ के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है, वह मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।