    SIR in UP: एसआईआर में युवा बन रहे बीएलओ के मददगार, भरवा रहे प्रपत्र

    By Vineet Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:42 AM (IST)

    सीतापुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ को घर ढूंढने में मुश्किल हो रही है। युवा आगे आकर उनकी मदद कर रहे हैं, लोगों के घर खोजने और प्रपत्र भरवाने में सहायता कर रहे हैं। पूर्णागिरि, सिविल लाइन और चौबे टोला जैसे मुहल्लों में युवाओं ने बीएलओ के साथ मिलकर काम किया, जिससे अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। उत्कर्ष तिवारी जैसे युवाओं ने बुजुर्गों की भी मदद की।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में नगर क्षेत्र के बीएलओ को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। यहां मुहल्लों में रह रहे इन लोगों का घर खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

    समस्या तब ज्यादा हो जा रही है, जब काम से बाहर निकले लोग घर पर नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर आसपास के लोग भी परिचित नहीं हैं। ऐसे में बीएलओ के मददगार मुहल्ले के कुछ युवा साबित हो रहे हैं। यह युवा न केवल लोगों का घर खोजने बल्कि उनका प्रपत्र भरवाने में मदद कर रहे हैं।

    बूथ लेबल अधिकारी प्रताप कुमार, कैसर जहां, कहकसां जब अपने निर्धारित बूथ क्षेत्र पूर्णागिरि मुहल्ले में पहुंचे तो मतदाता सूची में शामिल लोगों का घर खोजना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने पहले तो जिनके आसानी से घर मिल गए उन तक गणना प्रपत्र पहुंचाए, लेकिन बहुतों के फार्म अब भी उनके पास थे।

    तभी मुहल्ले के युवा अरविंद वर्मा, पीयूष मिश्र, अंकित शुक्ल, विकास त्रिपाठी, मनीष तिवारी आदि ने बीएलओ की मदद करना शुरू किया। धीरे-धीरे पूरे मुहल्ले में सूचना पहुंच गई और लोग तिवारी चौराहा पर मौजूद बीएलओ के पास स्वयं आने लगे। यहां पर उन्होंने अपने-अपने गणना प्रपत्र प्राप्त किए और भरना शुरू कर दिया।

    इसी प्रकार सिविल लाइन मुहल्ले में भी प्रशांत व उनके साथियों ने बीएलओ अंबेश्वरी की मदद करनी शुरू की। मुहल्ले के जितने भी जिम्मेदार नागरिक थे उन्होंने अपने-अपने घर के सदस्यों के गणना प्रपत्र प्राप्त कर लिए। शास्त्रीनगर के अंकित ने बीएलओ नूरजहां की मदद करते हुए मुहल्ले के लोगों तक गणना प्रपत्र पहुंचाकर इस महाअभियान में मदद की।

    बुजुर्गों के फार्म भरवाने में की मदद

    चौबे टोला वार्ड के उत्कर्ष तिवारी ने अपने मुहल्ले के लोगों के घरों तक न केवल गणना प्रपत्र पहुंचाने में मदद की, बल्कि बुजुर्गों के प्रपत्र भरवाने में भी सहायता की। उत्कर्ष का कहना है कि वह बीते कुछ दिनों से इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। प्रयास रहेगा कि कोई इस अभियान से वंचित न रह जाए।