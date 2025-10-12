UP PCS Pre Exam 2025: सीतापुर में परीक्षा के दौरान लखनऊ की अभ्यर्थी की हालत बिगड़ी, स्थिति सामान्य

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर: राजकीय इंटर कालेज में रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 देने लखनऊ से आई अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई। गर्भवती अभ्यर्थी काे तत्काल महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार चल रहा है। अभ्यर्थी की मां ने लापरवाही का आरोप लगाया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) तथा सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा जिले के 11 केंद्रों पर रविवार को शुरू हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक चल थी। परीक्षा देने के लिए राजकीय इंटर कालेज में लखीमपुर खीरी की ज्योति पत्नी माल दास लखनऊ से आई थीं।

पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के समय ज्योति की तबियत खराब हो गई। ड्यूटी कर रहे स्टाफ ने परीक्षा केंद्र प्रभारी को अवगत कराया। तत्काल एंबुलेंस बुलवाई गई और ज्योति को जिला महिला अस्पताल पहुंचाया गया। ज्योति का महिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दोपहर करीब डेढ़ बजे छुट्टी भी कर दी गई।

वहीं ज्योति की मां ने आरोप लगाया कि उसे केंद्र तक पहुंचने के लिए करीब 200 मीटर तक पैदल चलना पड़ा, इस कारण तबीयत खराब हो गई। डीआइओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी की तबियत खराब होने पर तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया था।