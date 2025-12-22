यूपी पंचायत चुनाव के लिए कल जारी होगी प्रोविजनल वोटर लिस्ट, सूची देखने के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये

संवाद सूत्र, सीतापुर। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने एक कसरत पूरी कर ली है। पुनरीक्षण काम पूरा हो गया है। 74,744 मतदाता बढ़े हैं। अब 31,28,450 मतदाता हो गए हैं। अनंतिम सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। इसे 24 दिसंबर को ग्राम पंचायतों के साथ ही ब्लॉक और तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। ग्रामीण प्रति पेज एक रुपये खर्च करके मतदाता सूची खरीद भी सकेंगे।

वर्ष 2021 की सूची में 30,53,706 मतदाता थे। इसका बूथ लेबल अफसरों से पुनरीक्षण कराया गया था। इसमें 74,744 मतदाता बढ़े हैं। 62,511 मतदाता डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं। अनंतिम सूची के लिए 31,28,450 मतदाताओं को शामिल किया गया है। अनंतिम मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी हो रही है।

वहीं, 24 से 30 दिसबंर के मध्य सूची ग्राम पंचायतों, ब्लॉक व तहसील मुख्यालयों पर अवलोकनार्थ रखी जाएगी। इसके देखकर ग्रामीण दावा व आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को खरीदने की सुविधा दी है। कोई भी ग्रामीण इसका निर्धारित शुल्क देकर खरीद सकेंगे।

खुली बैठक भी बुलाई जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग ने खुली बैठक कराने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में अनंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी नीतिश कुमार सिंह ने खंड विकास अधिकारियों को खुली बैठक कराने को कह दिया है। उन्होंने बताया कि 24 से 30 दिसबंर के मध्य किसी एक दिन बैठक करनी होगी।

संभावित उम्मीदवारों ने बनाई टैली सीट अनंतिम मतदाता सूची को लेकर पंचायत चुनाव की तैयारी लगे संभावित उम्मीदवारों में सक्रियता बढ़ गई है। उन्होंने अपने-अपने खेमें के नए मतदाताओं की सूची तैयार कर ली है। वह अपनी टैली सीट से अनंतिम मतदाता सूची से मिलान करेंगे। इसके बाद छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए फार्म भरवाएंगे।