UP: सीतापुर में पालतू कुत्ते ने गांव के सात लोगों को काटा, एक जख्मी, लाेगाें ने उसकाे मार डाला
Sitapur News: अचानक कुत्ता पालतू गली से निकालकर लोगों पर हमला करने लगा l गांव के परमेश्वर ने बताया हमले के दौरान लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग जान बचा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सीतापुर : एक पालतू कुत्ते ने पिसावा के नेरी में शुक्रवार देर शाम अचानक ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। अलग-अलग जगहों पर हुए कुत्ते के हमले में सात लोग घायल हो गए, जिनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य सभी को सीएचसी पर वैक्सीन लगाकर घर भेज दिया गया है l शनिवार काे सुबह ग्रामीणों ने कुत्ते को घेरकर मार डाला।
गांव के रामसेवक ने बताया कि शाम के वक्त अचानक कुत्ता पालतू गली से निकालकर लोगों पर हमला करने लगा l गांव के परमेश्वर ने बताया हमले के दौरान लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग जान बचाकर घरों में घुस गए, जबकि कुछ लोगों को कुत्ते ने काट लिया। इस हमले में सात लोग जख्मी हो गए l इससे पहले भी जिले में के विभिन्न स्थानों पर हमारा कुत्ता हमला कर कई लोगों को जख्मी कर चुके हैं l ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कुत्ते को तुरंत सुरक्षित तरीके से काबू में किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
हमले से मची भगदड़
बताया जा रहा है कि कुत्ता गांव के ही रामसेवक का है। अचानक हुए इस हमले के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ता पहले भी आक्रामक व्यवहार कर चुका था, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
मौके पर पहुंची पुलिस
कुत्ते के हमले में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां ले जाया गया l वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई l पुलिस ने ग्रामीणों के बयान दर्ज कर लिए हैं।
