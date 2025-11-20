Sitapur News: आधार बनवाने को अभिभावक से लिए 100 रुपये लेना पड़ा महंगा, दो शिक्षक निलंबित
सीतापुर के पिसावां में आधार बनवाने के नाम पर अभिभावकों से पैसे लेने वाले दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। अभिभावक की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने आधार बनवाने के नाम पर 100 रुपये की वसूली की, जबकि यह सेवा मुफ्त है। बीएसए ने तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया।
संवादसूत्र, जागरण पिसावां (सीतापुर)। ब्लाक संसाधन केंद्र पर पाल्यका आधार बनवाने के लिए आए अभिभावकों से दो शिक्षकों ने रुपये ले लिए। अभिभावक ने पैसे मांगने का वीडियो बनाकर बीईओ व बीएसए से शिकायत की थी। जांच के बाद बीएसएने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।
प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद में तैनात सहायक अध्यापक सौरभ वर्मा, प्राथमिक विद्यालय मुल्लाभीरी के सहायक अध्यापक अतुल यादव को विद्यालय के छात्र-छात्राओं के नए आधार बनवाने के लिए ब्लाक संसाधन केंद्र पिसावां में लगाया गया था। सहियापुर के अभिभावक रामस्वरूप ने बीईओ को वीडियो बनाकर सौंपा और लिखित शिकायत की।
इसमें बताया कि दोनों शिक्षक नया आधार बनवाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। वह अपनेपाल्य अथर्व का आधार बनवाने के लिए गए थे। इसके लिए 100 रुपये ले लिए, जबकि आधार बनवाना पूरी तरह निश्शुल्क है। उन्होंने बताया भी कि नए आधार के लिए कोई शुल्क नहीं है। फिर भी रुपये लेकर उनको बायोमीट्रिक की रसीद दी गई। रसीद पर शुल्क अंकित नहीं है। पैसे न देने तकआधार नहीं बनाया गया। बीएसए के निर्देश पर बीईओ ने जांच की तो मामला सही पाया गया। कई अभिभावकों से वसूली की गई।
बीईओ पिसावां अवनीश कुमार ने बताया कि जांच में शिक्षकोंद्वारा अभिभावक से रुपये लेने की पुष्टि हुई है, जबकि आधार बनवाने के लिए ब्लाक संसाधन केंद्र पर निश्शुल्क व्यवस्था है। जांच रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
