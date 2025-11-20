Sitapur News: आधार बनवाने को अभिभावक से लिए 100 रुपये लेना पड़ा महंगा, दो शिक्षक निलंबित

संवादसूत्र, जागरण पिसावां (सीतापुर)। ब्लाक संसाधन केंद्र पर पाल्यका आधार बनवाने के लिए आए अभिभावकों से दो शिक्षकों ने रुपये ले लिए। अभिभावक ने पैसे मांगने का वीडियो बनाकर बीईओ व बीएसए से शिकायत की थी। जांच के बाद बीएसएने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद में तैनात सहायक अध्यापक सौरभ वर्मा, प्राथमिक विद्यालय मुल्लाभीरी के सहायक अध्यापक अतुल यादव को विद्यालय के छात्र-छात्राओं के नए आधार बनवाने के लिए ब्लाक संसाधन केंद्र पिसावां में लगाया गया था। सहियापुर के अभिभावक रामस्वरूप ने बीईओ को वीडियो बनाकर सौंपा और लिखित शिकायत की।

इसमें बताया कि दोनों शिक्षक नया आधार बनवाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। वह अपनेपाल्य अथर्व का आधार बनवाने के लिए गए थे। इसके लिए 100 रुपये ले लिए, जबकि आधार बनवाना पूरी तरह निश्शुल्क है। उन्होंने बताया भी कि नए आधार के लिए कोई शुल्क नहीं है। फिर भी रुपये लेकर उनको बायोमीट्रिक की रसीद दी गई। रसीद पर शुल्क अंकित नहीं है। पैसे न देने तकआधार नहीं बनाया गया। बीएसए के निर्देश पर बीईओ ने जांच की तो मामला सही पाया गया। कई अभिभावकों से वसूली की गई।