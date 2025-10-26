Language
    सीतापुर में डंपर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, हरदोई के युवक की दर्दनाक मौत

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डंपर और ट्रक की भीषण टक्कर में हरदोई के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है, और क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    डंपर और ट्रक की टक्कर में व्यक्ति की मौत।

    संवाद सूत्र, सिधौली (सीतापुर)। हाईवे पर रविवार की सुबह अहमदपुर जट के पास लखनऊ की ओर जा रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े मौरंग भरे डंपर में पीछे से टक्कर मार दी। इसमें ट्रक के केबिन में बैठे हरदोई निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक और डंपर को कब्जे में ले लिया है।

    हरदोई के गांव महामऊ निवासी जमील ट्रक चलाकर लखनऊ जा रहे थे। हरदोई के ही लखरियनखेड़ा गांव के तौकीम ट्रक के केबिन में बैठे थे। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली ले जाया गया, जहां तौकीम को मृत घोषित कर दिया गया।

    वहीं, चालक को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने बताया कि ट्रक और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, चालक घायल है।

    ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मारी

    थानगांव में बहराइच मार्ग पर जिन्नापुरवा मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्राली ने रविवार सुबह बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जिन्नापुरवा के सुहेल मारूबेहड़ जाने के लिए बाइक से निकले थे। गांव के संपर्क मार्ग पर जिन्नापुरवा मोड़ के पास हादसा हो गया।

    इस हादसे में सुहेल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। थानाध्यक्ष थानगांव विमल गौतम ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है। ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है।