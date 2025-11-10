Language
    इयरफोन लगाकर बाइक चला रहे युवक को वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:33 PM (IST)

    एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इयरफोन लगाकर बाइक चला रहे एक युवक को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, युवक गाने सुनने में इतना मग्न था कि वह सड़क पर आने वाली आवाजों को नहीं सुन सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जनता से वाहन चलाते समय इयरफोन का उपयोग न करने का आग्रह किया है।

    सड़क हादसे में युवक की मौत।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। इयर फोन लगाकर मार्ग पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। हरगांव के लहरपुर मार्ग पर इयर फोन के चलते ही रविवार रात दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि पीछे आ रहे वाहन के हार्न को बाइक सवार सुन नहीं पाया और ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं दिया।

    इस दौरान वाहन का किनारा बाइक से टकरा गया। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव लेकर गई, जहां मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस वाहन और चालक पता लगा रही है।

    भीखपुर के राहुल कुमार बाइक से अपनी ससुराल कमरसेपुर जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची। राहुल को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी।

    राहगीरों की माने तो पीछे से आ रहा वाहन बार-बार हार्न दे रहा था, लेकिन इयर फोन लगाए राहुल बाइक साइड नहीं दे रहे थे। उनकी बाइक लहराकर चल रही थी। इसी बीच वाहन बाइक को ओवरटेक करना लगा। वाहन का साइड बाइक से टकरा गया।

    राहुल उछलकर बाइक से दूर जा गिरे। उधर, चालक वाहन को लेकर भाग गया। राहुल हेलमेट भी नहीं लगाए थे। क्षेत्राधिकारी सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि वाहन और चालक का पता लगाया जा रहा है।

    मार्निंग वाक कर रहे युवक की वाहन की टक्कर से मौत

    हरगांव में लहरपुर मार्ग पर उदनापुर के पास जैतापुर के जगरूप सिंह यादव मार्निंग वाक कर रहे थे। सोमवार की सुबह लगभग करीब छह बजे उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष बलवंत शाही ने वाहन और चालक की तलाश की जा रही है।

    हादसे में युवक घायल

    हरगांव में लखीमपुर मार्ग पर केसरुवा गांव के पास रविवार मध्य रात बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार सेमरीभान के रहीम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रहीम हेलमेट नहीं लगाए थे। थानाध्यक्ष बलवंत शाही ने बताया वाहन और चालक का पता लगाया जा रहा है।