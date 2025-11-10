इयरफोन लगाकर बाइक चला रहे युवक को वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, सीतापुर। इयर फोन लगाकर मार्ग पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। हरगांव के लहरपुर मार्ग पर इयर फोन के चलते ही रविवार रात दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि पीछे आ रहे वाहन के हार्न को बाइक सवार सुन नहीं पाया और ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं दिया।

इस दौरान वाहन का किनारा बाइक से टकरा गया। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव लेकर गई, जहां मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस वाहन और चालक पता लगा रही है।

भीखपुर के राहुल कुमार बाइक से अपनी ससुराल कमरसेपुर जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची। राहुल को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। राहगीरों की माने तो पीछे से आ रहा वाहन बार-बार हार्न दे रहा था, लेकिन इयर फोन लगाए राहुल बाइक साइड नहीं दे रहे थे। उनकी बाइक लहराकर चल रही थी। इसी बीच वाहन बाइक को ओवरटेक करना लगा। वाहन का साइड बाइक से टकरा गया।

राहुल उछलकर बाइक से दूर जा गिरे। उधर, चालक वाहन को लेकर भाग गया। राहुल हेलमेट भी नहीं लगाए थे। क्षेत्राधिकारी सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि वाहन और चालक का पता लगाया जा रहा है। मार्निंग वाक कर रहे युवक की वाहन की टक्कर से मौत हरगांव में लहरपुर मार्ग पर उदनापुर के पास जैतापुर के जगरूप सिंह यादव मार्निंग वाक कर रहे थे। सोमवार की सुबह लगभग करीब छह बजे उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष बलवंत शाही ने वाहन और चालक की तलाश की जा रही है।