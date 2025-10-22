Language
    बेटी ने शराब पीने से क‍िया मना तो गलती से पि‍ता ने कर दी ऐसी हरकत, खुद भी रह गया Shocked; मच गई चीख-पुकार

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:58 PM (IST)
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    सीतापुर में एक शराबी पिता ने अपनी बेटी को डराने के लिए कुएं में लटकाया, जिससे उसकी मौत हो गई। शराब पीने से मना करने पर पिता ने गुस्से में यह कदम उठाया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिवार में केवल एक छोटा बेटा ही बचा है।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। शराब की लत के कारण एक पिता अपनी बारह वर्षीय बेटी की मौत का कारण बन गया। मंगलवार को नशे में धुत एक व्यक्ति ने बेटी को डराने के लिए कुएं लटका दिया, लेकिन बेटी हाथ से छूटकर कुएं में जा गिरी, जिसे निकालने के लिए पिता भी कुएं में कूद गया। बेटी की जान नहीं बच सकी और डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने पिता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने पिता पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखकर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    जगन्नाथपुर फुलरुवा गांव निवासी श्रवण कुमार शराब पीने का आदी है। मंगलवार शाम वह नशे में धुत होकर घर आया। उसकी बेटी लक्ष्मी ने शराब पीने से मना किया और इसको लेकर लड़ने लगी। पिता ने उसे डराने के लिए हाथ से पकड़कर कुएं में लटका दिया। इसी दौरान हाथ से छूटकर बेटी कुएं में गिर गई, यह देखकर पिता भी कुएं में कूद गया। आसपास के लोग शोर मचाते हुए कुएं की तरफ भागे। कुएं में रस्सी लटकाकर पिता-पुत्री को बाहर निकाला। लेकिन, बेटी की मौत हो चुकी थी।

    कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया कि श्रवण को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रवण की पत्नी की मौत छह साल पहले हो चुकी है। बेटी की मौत के बाद परिवार में अब श्रवण और उसका छह वर्षीय बेटा सत्यराम ही बचा है। ग्रामीणों के मुताबिक पत्नी की मौत के बाद से ही श्रवण नशे की लत में डूब गया था और अक्सर नशे में धुत होकर घर में हंगामा करता था।----