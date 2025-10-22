जागरण संवाददाता, सीतापुर। शराब की लत के कारण एक पिता अपनी बारह वर्षीय बेटी की मौत का कारण बन गया। मंगलवार को नशे में धुत एक व्यक्ति ने बेटी को डराने के लिए कुएं लटका दिया, लेकिन बेटी हाथ से छूटकर कुएं में जा गिरी, जिसे निकालने के लिए पिता भी कुएं में कूद गया। बेटी की जान नहीं बच सकी और डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने पिता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने पिता पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखकर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जगन्नाथपुर फुलरुवा गांव निवासी श्रवण कुमार शराब पीने का आदी है। मंगलवार शाम वह नशे में धुत होकर घर आया। उसकी बेटी लक्ष्मी ने शराब पीने से मना किया और इसको लेकर लड़ने लगी। पिता ने उसे डराने के लिए हाथ से पकड़कर कुएं में लटका दिया। इसी दौरान हाथ से छूटकर बेटी कुएं में गिर गई, यह देखकर पिता भी कुएं में कूद गया। आसपास के लोग शोर मचाते हुए कुएं की तरफ भागे। कुएं में रस्सी लटकाकर पिता-पुत्री को बाहर निकाला। लेकिन, बेटी की मौत हो चुकी थी।