बाघिन पकड़े जाने के 15 दिन बाद सीतापुर में पकड़ा गया बाघ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, सीतापुर। महोली के नरनी में बाघिन पकड़े जाने के पंद्रह दिन बाद रविवार देर शाम एक बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ट्रैंकुलाइज कर बाघ को पकड़ने के बाद उसको वन उद्यान इलसिया ले जाया जा रहा है। डीएफओ ने बताया कि बाघ काे छोड़े जाने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा।

नरनी में 22 अगस्त को खेत में सौरभ दीक्षित उर्फ रवि पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी बाघ की सक्रियता देखी गई थी। पशुओं पर भी हमला किया था। दहशतजदा ग्रामीण खेतों की ओर जाने और बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे थे।

इसके बाद वन विभाग, डब्ल्यूटीआई सहित 45 सदस्यीय वनकर्मियों की टीम बाघ की तलाश में जुटी थी। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए जाने के साथ मचान भी बनाए गए थे और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी।