सीतापुर में शिक्षिका का मोबाइल छीनकर किया 92 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन, पुलिस को सीडीआर से मिल रहा सुराग
सीतापुर में एक शिक्षिका से बदमाशों ने मोबाइल छीनकर उनके खाते से 92 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के माध्यम से मामले की जांच कर रही है और सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। शिक्षिका के साथ हुई इस लूटपाट से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। कस्बे के ऋषभ देव जैन मंदिर के पास सोमवार शाम ई-रिक्शा सवार शिक्षिका का मोबाइल बाइक सवार छीनकर भाग गए। इसके बाद उसके मोबाइल खाते से 92,815 रुपये का ट्रांजेक्शन एक खाते पर कर दिया गया। ट्रांजेक्शन की जानकारी पुलिस को जांच के दौरान बैंक से मिली। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर जांच को पुलिस आगे बढ़ा रही है।
पचदेवरी की प्रज्ञा सिंह की बिहार में शिक्षिका है। सोमवार की शाम करीब सात बजे वह महमूदाबाद से ई-रिक्शा से पचदेवरी जा रही थीं। इसी दौरान उनका मोबाइल बाइक सवार बदमाश छीनकर भाग गए। इसके बाद शिक्षिका घर पहुंचीं और परिवार के सदस्य के मोबाइल से 112 डायल किया। इस पर पुलिस पहुंची और पूछताछ की। पुलिस ने उन्हें कोतवाली में बुलाया।
मंगलवार को वह कोतवाली पहुंचीं और पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन लेनदेन भी करती हैं। इसके बाद पुलिस चौकन्ना हो गई और बैंक पहुंचकर स्टेटमेंट निकलवाया और उसे शिक्षिका से भी साझा किया।
स्टेटमेंट देखकर शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि उसके खाते से 92,815 रुपये का ट्रांजेक्शनकिसी दूसरे खाते में बदमाशों ने किया है। कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस बदमाशों के करीब पहुंच गई है।
