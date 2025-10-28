सीतापुर में शिक्षिका का मोबाइल छीनकर किया 92 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन, पुलिस को सीडीआर से मिल रहा सुराग

संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। कस्बे के ऋषभ देव जैन मंदिर के पास सोमवार शाम ई-रिक्शा सवार शिक्षिका का मोबाइल बाइक सवार छीनकर भाग गए। इसके बाद उसके मोबाइल खाते से 92,815 रुपये का ट्रांजेक्शन एक खाते पर कर दिया गया। ट्रांजेक्शन की जानकारी पुलिस को जांच के दौरान बैंक से मिली। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर जांच को पुलिस आगे बढ़ा रही है।

पचदेवरी की प्रज्ञा सिंह की बिहार में शिक्षिका है। सोमवार की शाम करीब सात बजे वह महमूदाबाद से ई-रिक्शा से पचदेवरी जा रही थीं। इसी दौरान उनका मोबाइल बाइक सवार बदमाश छीनकर भाग गए। इसके बाद शिक्षिका घर पहुंचीं और परिवार के सदस्य के मोबाइल से 112 डायल किया। इस पर पुलिस पहुंची और पूछताछ की। पुलिस ने उन्हें कोतवाली में बुलाया।