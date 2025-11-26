Language
    पिकअप से टकराने के बाद सड़क पर गिरे बेटे को पहले बाइक और फिर ट्रैक्टर ने कुचला, ये देख पिता ने भी तोड़ा दम

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    सीतापुर में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति ने अपने बेटे को खो दिया, और सदमे में उसकी भी मौत हो गई। एक पिकअप ट्रक से टकराने के बाद, एक ट्रैक्टर ने लड़के को कुचल दिया। हरीश कुमार नाम के व्यक्ति ने अपने बेटे की मौत देखी और घटनास्थल पर ही गिर गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। हरीश के परिवार में पत्नी, माता-पिता और तीन बच्चे हैं।

    दुर्घटना में दो बेटियां भी चोटिल । प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, सीतापुर । मार्ग दुर्घटना में पुत्र की मौत देखकर पिता की मौत हो गई। चिकित्सकों ने हृदयाघात से मौत की आशंका व्यक्त की है। वहीं, दुर्घटना में दो बेटियां भी चोटिल हुई हैं। पुलिस ने पिकअप और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। चालकों की तलाश की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तंबौर के गांव सिकरी के हरीश कुमार अपने बेटे तन्मय और बेटी प्रियांशी व प्राची को लेकर बुधवार सुबह बाइक से रेउसा मार्ग पर जा रहे थे। चकपुरवा चौराहे के पास एक पिकअप बैक हो रही थी। जोकि बाइक से टकरा गई। इसमें बाइक सवार सभी सड़क पर गिर गए। उधर, पीछे से आ रहा लकड़ी लदा ट्रैक्टर-ट्राली तन्मय के ऊपर चढ़ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की मौत देखकर हरीश गश खाकर गिर गए। व

    हीं, प्रियांशी और प्राची को भी आंशिक चोट आईं। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर ले जाया गया, जहां हरीश को भी मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, बेटियों को महरम-पट्टी करके छुट्टी दे दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर के अधीक्षक डा. मनोज कुमार ने बताया कि पिता-पुत्र मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे। पिता के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। आशंका है कि सदमे आकर हृदयाघात से उनकी मौत हुई है।

    दुनिया देखने से पहले ही प्रियांशु के कंधे पर भार

    हरीश अपने पीछे कच्ची गृहस्थी छोड़ गए हैं। उनके परिवार में वृद्ध माता रामप्यारी, पिता बाबूराम के साथ ही पत्नी निर्मला देवी, एक बेटा प्रियांशू और दो बेटियां हैं। प्रियांशु की उम्र अभी 17 वर्ष ही है। अब परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है। ग्रामीणों के मुताबिक आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं हैं। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है।

    मार्ग दुर्घटना में पिता-पुत्र की मौत हो गई है। वहीं, बेटियों को आंशिक चोट आई है। पिता की मौत हृदयाघात से होने की आशंका है। चोटिल बेटियों को मरहम-पट्टी करके छुट्टी दे दी गई है। पिकअप और ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है।

    -

    - ब्रजेश कुमार राय, थानाध्यक्ष तंबौर