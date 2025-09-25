Smart Meter से अलग धनराशि के मिल रहे तीन-तीन बिल, पर्ची देख उलझ जा रहे उपभोक्ता

संवाद सूत्र, सीतापुर। स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना था, लेकिन इससे उलट हो रहा है। उपभोक्ताओं को समय से बिल ही नहीं मिल पा रहे हैं या फिर एक कनेक्शन धारक को अलग-अलग धनराशि के तीन-तीन बिल भुगतान के लिए भेजे जा रहे हैं।

परेशान उपभोक्ता इन बिल को दुरुस्त कराने के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने में उलझ कर रह गए हैं। जिले में अब तक 42,132 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है।

इसमें सीतापुर वितरण खंड 24,511 उपभोक्ताओं के मीटर लग चुके हैं। उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब उनको बिजली का बिल समय से नहीं मिल पा रहा है।

बिल न मिलने से उपभोक्ता बिजली कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद भी बिजली अधिकारी समाधान करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

अब तक 632 मीटर नहीं किए गए फीड

पोलारिस कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब 632 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके मीटर फीड ही नहीं हो सके हैं।इसके चलते उपभोक्ताओं को बिजली का बिल भी नहीं मिल पा रहा है। बिल न आने से उपभोक्ता परेशान है। वह मीटर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।