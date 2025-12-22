सील अस्पताल में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की बिगड़ी तबीयत, रास्ते में मौत; परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, सीतापुर। जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर की सख्ती के बावजूद अवैध अस्पतालों के संचालन पर रोक प्रभावी नहीं हो पा रही है। सांडा में सील किए जा चुके आयुष्मान अस्पताल में शनिवार रात आपरेशन करके प्रसव कराया गया।

इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। रास्ते में प्रसूता की मौत हो गई। परिवारजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर, जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर धामिनी एम दास के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय समिति ने जांच की है।

पटना गांव के इमरान अपनी पत्नी शाहनूर को प्रसव पीड़ा होने पर शनिवार की दोपहर करीब तीन बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने परीक्षण करने के बाद कुछ समय इंतजार करने को कहा। इसी बीच एक व्यक्ति ने बेहतर इलाज का झांसा देकर उनकी पत्नी शाहनूर को आयुष्मान अस्पताल में भर्ती करा दिया।

इमरान का आरोप है कि अभिषेक (जो अपने को चिकित्सक बताता था) ने शाहनूर का आपरेशन किया था। बेटे का जन्म हुआ था। रक्तस्राव बंद न होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। अभिषेक व परिवारजन उन्हें लेकर लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इमरान का आरोप है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही की गई है। अभिषेक को झोलाछाप बताया जा रहा है।

पीछे की दीवार काटकर बना दी थी रैंप आयुष्मान अस्पताल का पंजीकरण नहीं था। एक अक्टूबर को सील किया गया था। कुछ दिन बाद पीछे की दीवार काटकर रैंप बना दी गई थी। टीम ने की जांच जिलाधिकारी डाॅ. राजा गणपति आर. के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सदर धामिनी एम. दास, नोडल अधिकारी डा. राजशेखर, डा. गोविंद गुप्ता ने प्रकरण की जांच की है। एसडीएम ने बताया कि सीसी फुटेज लिए गए हैं, जिसका विश्लेषण चल रहा है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी।